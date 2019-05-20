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出現完整的煙囪雲 鄭明典說代表這個現象

2019-05-20 09:41聯合報 記者侯俐安╱即時報導

上午8時50分的雷達回波圖，可以看到一個完整的「煙囪雲」。圖／取自鄭明典臉書
上午8時50分的雷達回波圖，可以看到一個完整的「煙囪雲」。圖／取自鄭明典臉書
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中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，上午8時50分的雷達回波圖，可以看到一個完整的「煙囪雲」。會有這種稱呼，是因為這樣的對流系統，新對流胞會持續由頂點附近產生，然後往下風處移動，一團接一團，就像煙囪冒煙一般。

他說，這樣的整個扇型系統，在發展階段，整體移動方向約略垂直850mb風場，所以是往南南東方向。如果看到整個系統隨風飄，那就是要消散了。

氣象局鄭明典

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