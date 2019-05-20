重訓後暈眩、頭痛 恐努責現象導致

2019-05-20 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



運動過度或重訓後覺得身體不適或暈眩的情形，可能是努責現象導致。近期有網友在網路上分享，健身時做深蹲、練胸、腿部重量時，會出現頭痛、暈眩、喘不過氣等不適情形，懷疑為努責現象。

神經內科醫師表示，運動或重量訓練時，如沒有注意呼吸頻率，過度閉／憋氣用力時，會使腹壓上升血壓升高，靜脈回流與心臟血流變少，是有可能造成努責現象，即產生頭暈以及短暫頭痛等狀況。

雙和醫院醫療品質部主任、神經內科醫師陳龍表示，民眾流行上健身房運動，而在重訓時，因身體要負擔額外的重量，會訓練到如胸口、肚子等核心肌群部分，如深蹲擴胸時時，若選擇的重量較重，都會以閉氣方式來舉到所設定數值，因閉氣時沒有氣流等外力干擾，軀幹較穩、力氣較大，可瞬間伸展做支撐。

如健身房教練在示範或舉重選手在舉重時，可能從頭到尾都是閉氣的，來舉起理想甚至超過負荷的設定值，但他們為長期訓練的專業人員，一般民眾則不建議這樣做。

陳龍說，雖閉氣可以幫助身體舉起較大重量，有些民眾不會控制閉氣與吐氣時間，閉氣過久時會使身體缺氧、壓力變大，導致心臟血流變少、血壓下降，而導致頭暈、疼痛、心悸與短暫昏厥向後倒等情形，如網友所討論的努責現象。

陳龍說，民眾出現努責現象時，無需治療，可稍作休息待體力恢復再進行，並可先將訓練重量調低後，再循序漸進；重要的是擴胸時吸氣，胸腔回復時吐氣，閉氣勿過久，且強度應以自身能承受為主。