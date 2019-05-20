倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook 店家倒了，先前發行的禮券還能用嗎？近日一名網友在臉書社團「爆廢公社」，貼出一張20年前在三商百貨取得的禮券，由於三商百貨已經停業，網友則到目前尚在營運的關係企業詢問，結果出乎網友意料之外，全家福鞋品量販店店員告知，禮品券尚可使用，令網友大嘆不可思議。

網友表示自己在家中找到三張1997年(民國86年)三商行發放的禮券，價值共700元，然而三商百貨，早在2014年3月走入歷史，5年多後的今日禮品券居然還可以到營業中的關係企業使用，除了在禮券背後有註明「本券可選擇在三商百貨或全家福鞋品量販店兌換，唯必須選擇其中一家商品，全數兌換」。

其實消費者保護法中有明確記載，零售業等商品（服務）禮券定型化契約，不得記載使用期限、不得記載限制使用地點、範圍、截角無效等不合理之使用限制，也因此即使禮券年代久遠，只要還有三商關係企業營運，再放多久都還可以使用。

網友看了貼文嘖嘖稱奇，也討論起十幾二十年前與現在的景氣差異，紛紛表示，「等同現金啊！不過你虧了，想想20年前物資跟現在物資」、「20年前用掉的話，買比較多東西啊！」、「可以想想那時候的300元跟現在的300元差了多少」、「有信用的企業」、「能用啊！只是當初能買雙鞋，現在只能買鞋帶」。