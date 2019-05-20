彭啟明：這道鋒面今年較有規模 移動發展快速

2019-05-20 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，前幾天台灣北部及中南部，接連出現明顯的暴雨，機制不同，主要是西南風帶來溫暖潮濕的水氣，發展起來不穩定的中小尺度旺盛的對流系統。而今天整個大環境又將改變，新的一波鋒面正在台灣北方海面，逐步接近北台灣，預期上午就會逐漸由北台灣登陸，一路東移南壓掠過台灣上空，深夜將移至巴士海峽，周二遠離台灣。

彭啟明說，這波鋒面有明顯的較低層不穩定的南北不同風向的風切線，以其中低層旺盛的強風軸，整個環境配置上，水氣夠加上有很強的動力條件，不穩定也高加上對流也旺盛，從過去一兩天發展來看，都持續伴隨著很旺盛的閃電雷擊，當通過台灣陸地時，預期也會有發展強降雨的條件，要提高警覺，上午在北部的各種戶外活動將會受到很大干擾，務必要有所因應。

降雨上，上午8、9點鋒面主要降雨雲系將陸續接近抵達，中午以前，台中以北到宜蘭將有機會出現強降雨。下半天隨著鋒面南移，晚上進入巴士海峽，但鋒面的西側仍停留在台灣海峽到福建沿海，配合上西南風，鋒面的不穩定與西半部地形產生交互作用，仍要留意是否會有中小尺度對流系統發展起來，這在台中以南到高雄屏東都有機會，也是要提高警覺。

周二時鋒面大致上已經通過，但仍有殘存水氣，仍有短暫陣雨或雷雨發展機會，但北部及東半部將逐漸有雨轉為多雲或較為陰沉天氣，周三降雨會更少，不過北東雲量仍較多。

這波鋒面通過後，有北風南下，各地溫度將明顯轉涼，北台灣感受會較為明顯，白天不再那麼炎熱，周二三兩天明顯較涼，北台灣高溫約23-27度，中南部也可能降到30度以下，相對舒適許多。不過早晚和過去幾天相比，將明顯有些涼意，穿著上要稍微留意，今晚可能就有感覺，要穿薄長袖。

他說，未來幾天，會有好幾天相對穩定的好天氣，接下來下一波可能要看下周，可能下周一接近到6月初，另外一道鋒面的發展了。

今天這道鋒面工過後後，轉為東北風，可能也有境外汙染物接近，北台灣到西半部要留意空氣品質可能會明顯轉差一些，敏感族群要留意。