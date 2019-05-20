他是棒球選手因車禍全身癱 治療師：積極復健可返職場

2019-05-20 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台灣脊髓損傷人數至少超過2萬3千人，發生率以20到29歲年齡層最高，且20至49歲青壯年族群幾乎佔了3分之2病例，對於社會生產力影響甚大，物理治療師說，如能積極復健並獨立生活、重返職場，將能減輕家人的心理壓力與經濟負擔。

活力得中山脊椎外科醫院針對脊髓損傷病友舉辦醫學講座，透過專業物理治療師及護理師，分享脊椎內視鏡手術方式、脊髓損傷後的術後復健與重回職場等主題，並示範居家伸展及復健運動，增進傷友自我復健及家人照護能力。

傷友潘志豪因為年輕時被老鼠咬傷，傷口感染傷及中樞神經，還一度被醫院宣告命危，後雖救回一命，仍造成腰部以下癱瘓，一眼看不到、一耳聽不見，加上又被家暴事件波及，目前仍住在社區家園中；上過摺汽球等課程後，潘志豪現在已能貢獻所長，到義大醫院摺汽球給病童。

另名傷友邱進龍，曾是棒球選手，19年前因車禍造成頸椎以下癱瘓及氣切，僅剩頭部和側邊可簡單聳肩，生活幾乎完全無法自理。經多年復健，已能靠電動輪椅等輔具及他人協助活動，對身障者需求更有深刻感受，現在擔任友善商店探訪員，積極走訪各店家，讓身障者暢通無阻。