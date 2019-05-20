鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今天要提防的就是名為中尺度對流系統的雲團，它不像冬季鋒面雲系那樣一大片，而是分開成幾個排隊的雲團。這種系統生命期約6至12小時，雨勢集中，所以幾乎肯定會帶來強降雨。而它的移動速度就決定強降雨的持續時間，一掃而過當然較為無害，緩慢移動就很容易造成區域性積水。

他說，這些雲團會隨鋒面而動，這次預期鋒面移動速度會偏快，但是鋒面往南推進過程，因受台灣地形影響，在北側新竹以北範圍，常常會停滯一下再往南，所以要特別注意。其次，中南部山區還是會有地形雨，降雨時間也會相對長一些。

鄭明典說，鋒面前方，中低層是偏西風，西風受地形影響會有繞山運動，往北繞山的氣流和北方環境風場輻合，在台灣西北角落提供有利對流發展的條件。因此，鋒面尚未到達，對流便會先在此區發展，對流提早報到。

他說，然後鋒面到達，這個對流區才會和鋒面再度同步往南移。因此同樣是鋒面雨帶通過，西北角的雨勢會比其他地方明顯一些。如果是西南風，上述現象會更明顯。這次是偏西風，因此苗栗以北平地應該都會受影響，而範圍加大，累積雨量反而會分散，所以豪雨情況會緩和一些。