全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨

2019-05-20 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天鋒面通過，易有短時強降雨，台灣各地區及澎湖、金門將有局部大雨發生的機率。 本報系資料照 分享 facebook 中央氣象局今天清晨發布大規模或劇烈豪雨訊息，今天鋒面通過，易有短時強降雨，台灣各地區及澎湖、金門將有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣亦有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；連日降雨，山區亦應慎防坍方及落石。

氣象局並發布豪雨特報，台灣各地區及澎湖、金門將有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣亦有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；連日降雨，山區亦應慎防坍方及落石。

今天金門及馬祖地區易有局部濃霧，目前金門及馬祖持續有濃霧發生，能見度不足200公尺。

今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉涼；各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，西半部及東北部地區並有大雨或豪雨發生的機率。

明天東北季風影響，北部及東半部天氣較涼；中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部山區仍有較大雨勢發生的機率，北部及東北部地區為多雲到晴的天氣。