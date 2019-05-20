全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨
中央氣象局今天清晨發布大規模或劇烈豪雨訊息，今天鋒面通過，易有短時強降雨，台灣各地區及澎湖、金門將有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣亦有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；連日降雨，山區亦應慎防坍方及落石。
氣象局並發布豪雨特報，台灣各地區及澎湖、金門將有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣亦有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；連日降雨，山區亦應慎防坍方及落石。
今天金門及馬祖地區易有局部濃霧，目前金門及馬祖持續有濃霧發生，能見度不足200公尺。
今天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉涼；各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，西半部及東北部地區並有大雨或豪雨發生的機率。
明天東北季風影響，北部及東半部天氣較涼；中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部山區仍有較大雨勢發生的機率，北部及東北部地區為多雲到晴的天氣。
周三起東北季風逐漸減弱，氣溫逐漸回升，周三至周日各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。
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