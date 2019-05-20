林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門
交通部長林佳龍晚間在臉書提醒三件事情，提醒民眾民眾，這兩天間歇雨勢已造成桃園、新竹、南投淹水，明天豪雨又將報到，凌晨起鋒面由北而南通過台灣，提醒大家避免前往山區活動。此外，受到霧鎖金門影響，航港局已調派金門快輪疏運旅客。
針對遠航無預警停飛事件，林佳龍也表示已請遠航在每月實際飛時1350小時管制下，擬訂6、7月班表，並於明天提出航班調控計畫呈報民航局，避免對消費者的衝擊進一步擴大，目前滯留於峴港、巴拉望的旅客，將透過簽轉等方式在21日前陸續反台。
以下是林佳龍臉書：
有三件重要的事跟大家報告，文長請耐心閱讀。
一、周一一整天，西半部雨彈襲擊
這兩天的間歇雨勢已經造成桃園、新竹、南投的淹水災情。道路方面，阿里山台18線落石已經恢復單線雙向通行，但中橫便道台8臨37線多處崩塌，嚴重毀損，預計25日之後恢復開放通行。
豪雨周一又將報到，凌晨起鋒面由北而南通過台灣，西半部易有短時強降雨，晨起中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨，新北、桃園、新竹縣市有局部豪雨。提醒大家避免前往山區活動，低窪地區慎防淹水。尤其北部地區強降雨時段剛好是上班時間，必須小心應對路況。
中央災害應變中心周一早上7點半二級開設，即時應變可能災情。
二、遠航無預警停飛部分航線
遠航部分機型老舊，交通部支持民航局為飛航安全控管遠航飛時的作法，除了責成民航局研議飛時監控機制，也要求遠航要落實飛時自主管理。我們已請遠航在每月實際飛時1350小時管制下，擬訂6、7月班表，並於周一提出航班調控計畫呈報民航局，避免對消費者的衝擊進一步擴大。
對於受影響旅客的處理，18日有一班航班受影響，有164名旅客滯留峴港，透過簽轉、轉搭等方式，已全數返台。19日也有一班航班受影響，有164名旅客滯留巴拉望，透過簽轉、轉搭等方式，將分三天、於21日前返台。
5月21日以後受影響航班共29班，對於預計出境旅客，由遠航退費處理，散客由售票方（旅行社或航空公司）負責，團客由遠航與合作之旅行社處理，處理過程衍生的相關費用，由遠航依契約支應。
對於旅行團與旅行社的補償，我們要求遠航對此事件影響而衍生之航班簽轉、食宿或交通等必要補償，遠航承諾會予以處理。
三、霧鎖金門，航港局調派金門快輪疏運旅客
交通部航港局19日啟動海運備援計畫，晚間11點自金門啟航往台中港，預計疏運約250名因霧鎖金門滯留機場、且有意願轉搭海運專船旅客。專船20日上午7點左右返抵台中港，並進一步依照旅客需求送往高鐵烏日站、台鐵台中站、朝馬轉運站及台中機場等地轉乘，全力讓旅客在最短時間內到達目的地。
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