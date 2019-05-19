鋒面過境！雷陣雨、低溫接力 一張圖看懂

2019-05-19 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局今天預報，今天清晨開始鋒面將逐漸由北往南通過台灣地區，全台各地都有陣雨或雷雨，由於這波鋒面結構較完整，鋒面通過地區將有短時強降雨或劇烈天氣現象發生，預估西半部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。

今天入夜後鋒面遠離，降雨逐漸趨緩；溫度方面，降雨的關係，各地高溫略降約26至28度。不過，鋒面通過後有東北季風影響，入夜後天氣逐漸轉涼，北台灣低溫約19、20度，其他低溫22至24度。

氣象達人彭啟明也在臉書貼出未來四天天氣。提醒民眾今天受到對流旺盛影響，中午起由北到南留意大雨、雷擊、強陣風，另外，受到東北季風影響，晚上開始北部、中部明顯轉涼，低溫下探18至19度

氣象局表示，周二鋒面逐漸遠離，北部及東北部地區逐漸轉為多雲的天氣，不過中南部及花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風影響，北部及東半部一整天感受較涼，中南部早晚也較涼。周三東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼。

周三至下周日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有局部短暫陣雨。至於27日至29日環境水氣增多，天氣逐漸轉為不穩定，預報不確定性仍高。氣象局提醒，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象，增加預報的不確定性，請隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。