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會考生注意！念這些類科學雜費全免、這些私校獎百萬

2019-05-19 21:42聯合報 記者張錦弘╱即時報導

國中會考中午結束，考生要開始煩惱如何選填志願，除考量成績、性向，學費也是重要指標，今年私校紛祭出百萬獎學金搶優等生；此外，目前念公私立高職一律免學費；想早點就業的考生，念高職建教班、實用技能學程、產業特殊需求類科，學雜費更都全免。

教育部指出，為鼓勵國三生念高職、並縮小公私立高中職學費差距，政府補助高職生免學費，公立每學期可省下6千多元、私立省2萬多元；家庭年收入148萬元以下，念高中也免學費。

此外，為鼓勵想早點就業、尤其經濟較弱勢的孩子念建教班、實用技能班，政府補助學雜費全免，每學期比一般高職生又多省了1千多到3千多元。讀9個學群共23個高職產業特殊需求類科，也可免學雜費，包括：

1.機械群：模具科、鑄造科、板金科、機械木模科及配管科。

2.動力機械群：重機科、農業機械科及軌道車輛科。

3.化工群：紡織科及染整科。

4.設計群：家具木工科及陶瓷工程科。

5.土木與建築群：土木科及空間測繪科。

6.農業群：農場經營科、野生動物保育科、畜產保健科及森林科。

7.食品群：水產食品科。

8.海事群：航海科及輪機科。

9.水產群：漁業科及水產養殖科。

高雄中山工商目前學生9千多人，光建教生就約3200人，占全國建教生近1/4。該校董事長陳國清指出，建教班和實用技能班差別，在於建教班要輪調到業界實習，保障月薪至少23Ｋ，但若到鼎泰豐當建教生，高一月入就近3萬、到高三已快4萬元；該校建教生到三井日本料理學技術，月入也有27-28K。

至於實用技能班，陳國清說，平時不用輪調實習，但理論課少，更強調實作，高三仍有近3個月到校外實習。

少子化近年來嚴重衝擊私校招生，各校發入學獎學金不手軟，桃園啟英高中校長彭昭勳說，該校13年來已發了8.1億元給1810名學生，會考5A++就讀該校，低收入戶學生給200萬元，考取台大醫學系再多給100萬元；一般生則給100萬元，考取台大醫學系加給20萬元。曾有一對來自花蓮的姊弟，共拿了172萬獎學金，後來分別考上中山醫大牙醫及台大醫學系。

至於中山工商，陳國清說，若會考5A++、免試入學總積分100分，就讀該校可領100萬元，這兩年都有考生棄雄中、雄女念該校普通科，該校每年考取國立科大及大學5百多人，不乏繁星推薦錄取台、清、交大或醫科。

北市景文高中校長許勝哲說，該校針對5A++這類特優考生，最多給60萬獎學金，早期更給到120萬元，曾有分數只能吊車尾上建中的考生，選擇拿120萬念景文，校方當成寶、全力扶植，最後該生錄取成大醫學系，想當外科醫生，若當時選擇念建中，可能根本上不了醫科。

許勝哲說，景文另祭出早鳥優惠價，6月6日前先登記，就讀後不分家庭年收入，一律比照公立收費，每學期可省下近3萬元學雜費。

新北市莊敬高職以演藝、餐飲科聞名，董事長王傳亮說，該校也祭出會考5A+百萬元獎學金，即使成績只有5B也給5萬元，畢業生每年都有人錄取台藝大、高餐大等國立大學。

目前就讀高職建教班免學雜費，輪調實習時，保障月入23K，若到鼎泰豐當建教生，學會...
目前就讀高職建教班免學雜費，輪調實習時，保障月入23K，若到鼎泰豐當建教生，學會捏18摺小籠包，高三實習月入甚至可到近4萬元。本報資料照片
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