鋒面明天報到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局今天預報，明天清晨開始鋒面將逐漸由北往南通過台灣地區，全台各地都有陣雨或雷雨。氣象局提醒，這波鋒面結構較完整，鋒面通過地區將有短時強降雨或劇烈天氣現象發生，預估西半部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局表示，明天入夜後鋒面遠離，降雨逐漸趨緩；溫度方面，降雨的關係，各地高溫略降約26至28度，鋒面通過後有東北季風影響，入夜後天氣逐漸轉涼，北台灣低溫約19、20度，其他低溫22至24度。

氣象局下午也在臉書提醒民眾，明天清晨西半部地區就有機會出現陣雨或雷雨，北台灣都會區上班時間有可能出現較大雨勢，且移動性鋒面所到之處易有短時強降雨、雷擊及強陣風。

氣象局表示，周二鋒面逐漸遠離，北部及東北部地區逐漸轉為多雲的天氣，不過中南部及花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風影響，北部及東半部一整天感受較涼，中南部早晚也較涼。周三東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼。