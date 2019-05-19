鋒面明天報到 全台防大雨豪雨
中央氣象局今天預報，明天清晨開始鋒面將逐漸由北往南通過台灣地區，全台各地都有陣雨或雷雨。氣象局提醒，這波鋒面結構較完整，鋒面通過地區將有短時強降雨或劇烈天氣現象發生，預估西半部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。
氣象局表示，明天入夜後鋒面遠離，降雨逐漸趨緩；溫度方面，降雨的關係，各地高溫略降約26至28度，鋒面通過後有東北季風影響，入夜後天氣逐漸轉涼，北台灣低溫約19、20度，其他低溫22至24度。
氣象局下午也在臉書提醒民眾，明天清晨西半部地區就有機會出現陣雨或雷雨，北台灣都會區上班時間有可能出現較大雨勢，且移動性鋒面所到之處易有短時強降雨、雷擊及強陣風。
氣象局表示，周二鋒面逐漸遠離，北部及東北部地區逐漸轉為多雲的天氣，不過中南部及花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風影響，北部及東半部一整天感受較涼，中南部早晚也較涼。周三東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼。
周三至下周日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有局部短暫陣雨。至於27日至29日環境水氣增多，天氣逐漸轉為不穩定，預報不確定性仍高。氣象局提醒，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象，增加預報的不確定性，請隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。
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