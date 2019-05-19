男女曖昧中出現「10種生活習慣」 美夢馬上幻滅

2019-05-19 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



在感情中，有許多的過程及回憶都讓人回味，但兩個不同環境生長出來的人，要漸漸的融合在一個生活空間、讓彼此相愛、深刻的了解對方，是一件難能可貴的事情。

當然在這些相識的過程中，某些對方讓你感到「無言以對」的生活小習慣，甚至在約會的時候，就因為這些舉動，讓人漸漸地失去了興趣，就算你長得再帥、在迷人，只要不顧好形象，就會讓對方感到破碎的瞬間。

以下10點，快來看看身旁的人，中了幾點？

1.在約會的時候，發現對方留著「指甲」，甚至還藏污納垢。

2.約會逛街的時候，目光總是不停地掃射獵物感。

3.見面的時候，不整理自己的儀容，鼻毛外露。

4.沒有好的衛生習慣，約會的時候，身上有著異味。

5.相處的時候，不停地開著手機遊戲，狂解任務，聊天不專心。

6.只要坐下，就會不時地抖腳，難道你不知道「男抖窮，女抖....」。

7.不小心發現對方的手機，還持續地跟前任保持聯繫。

8.穿鞋子不好好穿，踩著後鞋後來赴約。

9.好漢不提當年勇，約會聊天總在說著過去的好。

10.動手打人，是最可惡也最可恥的事。