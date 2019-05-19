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「相信遠航學到教訓」暫不開罰 民航局：將更嚴格審核

2019-05-19 18:28聯合報 記者侯俐安╱即時報導

遠東航空昨起無預警取消長灘島、峴港、巴拉望及日韓兩岸等八條航線航班，交通部今天下午在民航局召開應變會議，針對後續航線及旅客因應做細部討論。交通部政次祁文中會後表示，遠航已承諾未來會在第一時間通知主管機關與旅行社，並承諾處理滯留衍生必要費用。民航局將維持遠航控管飛時1350小時的飛時上限，但會更嚴格審核，遠航不可再無預警取消航班，「相信遠航已學到教訓」。

此外，若旅客權益受損，民航局可罰遠航60萬至300萬元，針對這次是否開罰？民航局表示，遠航已承諾處理滯留衍生必要費用，民航局明天將發出限期改善，若遠航未在期限內完成改善才會依法處理。

遠航17日宣布昨起取消巴拉望等3條國際航線，昨天再擴大到日韓及大陸等8條航線，交通部今天召集交通部、民航局、觀光局及遠東航空召開應變會議。遠航總經理李梓煌會後首度出面說明，表達「人算不如天算」。交通部次長祁文中、民航局長林國顯、民航局副局長方志文、交通部航政司長葉協隆、觀光局副局長張錫聰隨後也召開記者會。

針對控管飛時1350小時上限是否下修，民航局長林國顯表示，未來會持續在飛航時間1350小時之下控管。他指出，遠航這次是因飛時控管不周，導致影響後面班次超過時數，會要求遠航更精進計算時數，未來會在1350小時以下將流管等因素考量進去，避免調度航班超過飛航時數。若發生與預期情況不同，必須立刻提出航班可控計畫，若認為調控會影響消費者，也必須第一時間知會民航局，民航局將與旅行社說明。

林國顯表示，遠航從這次經驗應也學到教訓，他們本來把航班估得太緊，額外增加很多飛時，因此今天也在會中要求遠航排班盡量保守，一旦排班出來，也會做比較嚴格的審核，並將調度時間算進去，一旦發生問題就要處理，不可以無預警取消航班。

祁文中表示，民航局為維護飛航安全，控管遠航MD機隊飛時，此作法有助於保障消費者權益，交通部予以支持。針對遠來航空公司無預警取消部分航班所衍生的善後為題，遠航承諾未來會改善處理模式，遇有類似情況，會在第一時問通知主管機關與旅行社、讓各方方時問因慮並協調旅客疏運等善後事宜。

祁文中表示，目前最重要的是消費者權益的保障問題，交通部已經要求遠東航空公司，必須落實消費者權益保護，先在每月實際飛時1350小時管制下，擬訂六、七月班表，並於明天提出航班調控計畫呈報民航局，避免對消費者的衝擊進一步擴大。

祁文中表示，對於受影響旅客的處理，昨天有一班航班受影響，有164名旅客滯留現港,透過簽轉、轉搭等方式，已全數返台，今天也有一班航班受影響,有164名旅客滯留巴拉望，透過簽轉、轉搭等方式，將分三天、於21日前返台。5月21日以後受影響航班共29班，對於出境旅客因尚未出境，由遠航退費處理。散客由售票方（旅行社或航空公司）負責，團客由遠航與合作之旅行社處理，處理過程衍生的相關費用，由遠航依契約支應。

祁文中表示，對於旅客與旅行社之補償，交通部要求遠航對受影響旅行團受此事件影響而衍生之航班簽轉、食宿或交通等必要補償，遠航承諾會予以處理。祁文中表示，考量飛航安全及旅客權益，交通部也要求遠航必須落實飛時自主管理，並責成民航局針對飛時監控機制提出精進作為，未來應持續嚴格要求遠航依機師人力、航機故障維修能量及其他空渡、流管及延誤等因素審慎保守規劃班表。

針對遠航事件，交通部召開應變會議，左起民航局副局長方志文、民航局長林國顯、交通部...
針對遠航事件，交通部召開應變會議，左起民航局副局長方志文、民航局長林國顯、交通部次長祁文中、交通部航政司長葉協隆、觀光局副局長張錫聰。記者許正宏／攝影
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遠航停飛事件延燒。記者許正宏／攝影
遠航停飛事件延燒。記者許正宏／攝影
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