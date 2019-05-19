親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航砍航線擴大
南台灣豪雨特報
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

詐上海經理得手3億 詐欺犯喪命台中茶館

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

取消菲多個航班 遠航總經理坦言粗糙 承諾補償滯留費

2019-05-19 18:05聯合報 記者侯俐安╱即時報導

遠東航空前天（17）日起無預警宣布昨起取消長灘島、峴港、巴拉望等航線航班，不少旅客被迫改搭其他航空公司航班，也引發部分旅行社的抗議，交通部政次祁文中今天下午邀集民航局、交通部、觀光局及遠航召開應變會議，針對後續航線及旅客因應做細部討論，遠航總經理李梓煌傍晚也在事件發生後首度出面說明，他表示，遠東是「取消班機」不是停航，他坦言雖然過程較為粗糙，但針對旅客滯留簽轉費用，都會做合理的補償。

至於未來班表是否保持彈性，他表示，遠東本來也有預留彈性，但有時候「人算不如天算」，就會碰到比較尷尬的情況，「這是沒辦法的事情。」

遠航17日宣布昨起取消巴拉望等3條國際航線，昨天再擴大到日韓及大陸等8條航線，民航局昨天召開應變會議，但董事長張綱維出國、總經理李梓煌也未出現，僅由一名經理出席，引起民航局不滿。李梓煌否認避不見面，解釋「這完全是巧合」，張綱維出國出差、他也剛休完長假，但未處理事情17日晚間去了趟香港，昨天知道後才拼命趕回來開會，「我今天不是也出來面對了嗎」。

李梓煌強調「遠東不是停航」，只是「取消班機」，但他坦言過程較為粗糙，是為了民航局控制飛時，將數月的時間列出來，才會顯得取消班次多。他表示，當初滯留在海外的有1084人，大部份是團客，昨天5月19日峴港台北轉回來162人、巴拉望到台北164人，其他5月20、21日，無論是峴港、長灘島、太原、濟洲等客人，都已經轉完了，現在只剩下來回不到100人，但這些人在簽轉費用、滯留費用，都會做合理的補償。

他表示，有些團客還未出去，也已跟旅行社說好，旅行社處理完後再跟旅行社團，「沒有造成太多大家以為有的變動」，只是在宣布上為符合民航局飛時，將長期的事項告訴旅行社，才以為取消太多班是停飛，「其實不是這樣」。

此外，遠航昨表示長灘島、巴拉望及峴港東南亞三條航線到六月底前暫停飛航，部分兩岸及日本航線到五月底。李梓煌指出，巴拉望、長灘島六月份本來就沒有包機，峴港因為飛了28班，必須考慮季節性的問題，峴港暫時會停一下，「但只是暫時停一下，cancel不代表停飛，停飛有一點是公司關門的意思，不太對。」

至於兩岸、日本航線是否最晚5月底前恢復，李梓煌說，基本上六月沒有太大變化，原訂班表就是在允許的飛時，遠航也會重新整理班表報進來，明天大家會看到六、七月班表，至於其他客人的問題，明天下午也會有更清楚的數字。

此外，旅行社希望遠航負擔額外支出的食宿、交通費用，李表示，如果旅客是自行購票，簽轉、滯留都應該做合理補償，若是團客簽轉不成，當然也會跟旅行社談合宜補償，一定會做。至於旅行社認為未來假設旅行社與遠航簽包機，若認為遠航有問題可在解約後不付違約金，李梓煌說，中華民國包機是在許可之下才能銷售，合約中也講得很清楚，必須在幾天前取消不用負責任，因此這方面對雙方是很公平的事情。

遠航總經理李梓煌傍晚也在事件發生後首度出面說明。記者侯俐安／攝影
遠航總經理李梓煌傍晚也在事件發生後首度出面說明。記者侯俐安／攝影
分享

旅行社遠航航線

相關新聞

旅客困金門怒喊「人進得來出不去」 專船23時抵達疏運

2019-05-19 17:42

南部萬安演習28日登場 警：不配合管制最高可罰15萬元

2019-05-19 17:48

世界家庭醫師日 蔡淑鈴：七成民眾小病會至診所就醫

2019-05-19 15:44

減少醫療糾紛 麻醉醫學會提倡麻醉事故補償立法

2019-05-19 16:01

出國緊急就醫 可申請健保自墊醫療費用核退

2019-05-19 18:38

「相信遠航學到教訓」暫不開罰 民航局：將更嚴格審核

2019-05-19 18:28

糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27

方便老人吞嚥食物 營養師比拚廚藝

2019-05-19 16:27

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57

郵輪列車遊花東 「仲夏寶島號」22日開賣

2019-05-19 14:40

飲食抗三高 黃克銘健康基金會秀8道料理 美味又健康

2019-05-19 14:36

許金川／酗酒「肝苦」才會更傷心

2019-05-19 14:31

健康相談室／乳牙會掉 仍要好好顧

2019-05-19 14:29

好好吃／兩岸名菜 在家練身手

2019-05-19 14:26

飛行傘審查 花縣府：兩周內檢核要求業者改善

2019-05-19 14:23

「月經」常掛在心上…不順又痛病了嗎？

2019-05-19 14:17

紋身業者注意！ 美國召回5款受汙染的染劑

2019-05-19 13:59

明、後天強降雨恐再來襲 水利署監控水情

2019-05-19 12:23

現在就去加油！汽油20日起漲3角 95無鉛達30.4元

2019-05-19 12:16

不用膠水就成型！神手嬤妙用榕樹葉特製「手工帽」超吸睛

2019-05-19 12:00

不用膠水就成型！神手嬤妙用榕樹葉特製「手工帽」超吸睛

2019-05-19 12:00

推廣長照2.0 奇美醫與統一超商合推「失智友善商店」

2019-05-19 11:46

台鐵「仲夏寶島號」5月22日開賣 同步加開新自強接駁

2019-05-19 10:21

明梅雨季第三波鋒面報到 全台有雨又轉涼

2019-05-19 10:16

總整理╱國內主要飛行傘基地 特色各有不同

2019-05-19 09:51

下雷雨如何避免遭雷擊？ 氣象局教你別靠近這些地方

2019-05-19 09:47

酒糟怎麼治都治不好？小心蟲蟲危肌

2019-05-19 09:43

全台紫外線都是高量或過量級 10時至14時別在烈日下

2019-05-19 09:17

飛行傘全國各地滿天飛 你知道合法的只有這家嗎？

2019-05-19 09:03

飛行傘管理牛步化 縣府：輔導優先、立法等於封殺

2019-05-19 08:25

4年摔死7個人 飛行傘無人管中央地方踢皮球

2019-05-19 07:58

天氣恐劇變！ 吳德榮：梅雨季第三道鋒面明上午抵達

2019-05-19 07:42

好朋友沒準時 得先思考這三大疾病

2019-05-19 07:16

白天嗜睡、老是想吃…很苦惱？ 這方法可解決

2019-05-19 07:15

神級人物同列 陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎

2019-05-19 07:12

驚嘆！板橋凌晨閃電不斷 天空中竟出現「台灣」

2019-05-19 07:04

乳牙早晚會掉「照顧不照顧沒差」 醫師：母湯

2019-05-19 07:02

熱力作用加乘！今午後全台各地有局部豪大雨

2019-05-19 05:11

罕見女性採種員 擁抱30公尺高大樹

2019-05-19 00:24
看更多

熱門文章

天氣恐劇變！ 吳德榮：梅雨季第三道鋒面明上午抵達

2019-05-19 07:42

驚嘆！板橋凌晨閃電不斷 天空中竟出現「台灣」

2019-05-19 07:04

氣象局再發豪雨特報 4縣市注意

2019-05-18 19:49

145條土石流紅色警戒！台中南投高雄等部分民眾應撤離

2019-05-18 20:06

寵物禮儀業提早火化毛小孩！見不到最後一面 全家崩潰

2019-05-19 10:07

殺破狼周運勢／白羊荷包變富足 射手成職場焦點

2019-05-19 00:00

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

65歲退休翁陪一日爸爸看醫師 真兒子說這句話惹哭他

2019-05-18 19:01

遠航指配合飛時管控才停飛 民航局批卸責要求撤回聲明

2019-05-18 22:20

小心雷擊！雨炸中南部 全台閃電4.6萬次

2019-05-18 23:44

每日星座運勢／牡羊提高隨機應變力 桃花運相當好

2019-05-19 00:00

大雨特報！ 從南到北12縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-19 13:39

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

豪雨致災 台14線、台18線、台20線暫時不通

2019-05-18 20:52

熱力作用加乘！今午後全台各地有局部豪大雨

2019-05-19 05:11

高雄桃源累積雨量破300毫米 區公所撤離2里1300人

2019-05-18 20:19

坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

2019-05-18 22:49

大雨來襲防患未然 高雄桃源區緊急撤離491人

2019-05-18 23:22

大雨特報暫除 氣象局：西半部下午仍有豪大雨機率

2019-05-19 08:51

民航局：取消航線應變會議 遠航董事長總經理不見人影

2019-05-19 11:40

今仍有局部大雨 周一鋒面報到

2019-05-19 00:22

「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57

白天嗜睡、老是想吃…很苦惱？ 這方法可解決

2019-05-19 07:15

4年摔死7個人 飛行傘無人管中央地方踢皮球

2019-05-19 07:58

飛行傘全國各地滿天飛 你知道合法的只有這家嗎？

2019-05-19 09:03

神級人物同列 陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎

2019-05-19 07:12

下雷雨如何避免遭雷擊？ 氣象局教你別靠近這些地方

2019-05-19 09:47

高雄山區豪雨 旗尾山沙洲救1人

2019-05-18 21:29

現在就去加油！汽油20日起漲3角 95無鉛達30.4元

2019-05-19 12:16

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57

飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03

影／巨大豆腐鯊誤闖 漁民有愛護送保育類嬌客出大海

2019-05-19 09:26

好朋友沒準時 得先思考這三大疾病

2019-05-19 07:16

明梅雨季第三波鋒面報到 全台有雨又轉涼

2019-05-19 10:16

再突顯飛機老舊！遠航4架MD逾26年 最後營運期限12月31日

2019-05-19 13:50

佛系小黃運將兼一日金孫 醫院接送、掛號、領藥全包辦

2019-05-18 18:57

【女性臉譜】李月治／女兒二三事

2019-05-19 06:00

台鐵「仲夏寶島號」5月22日開賣 同步加開新自強接駁

2019-05-19 10:21

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

【生活點滴】思微兒／有讓「人家」知道

2019-05-19 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top