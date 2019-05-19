取消菲多個航班 遠航總經理坦言粗糙 承諾補償滯留費

2019-05-19 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



遠東航空前天（17）日起無預警宣布昨起取消長灘島、峴港、巴拉望等航線航班，不少旅客被迫改搭其他航空公司航班，也引發部分旅行社的抗議，交通部政次祁文中今天下午邀集民航局、交通部、觀光局及遠航召開應變會議，針對後續航線及旅客因應做細部討論，遠航總經理李梓煌傍晚也在事件發生後首度出面說明，他表示，遠東是「取消班機」不是停航，他坦言雖然過程較為粗糙，但針對旅客滯留簽轉費用，都會做合理的補償。

至於未來班表是否保持彈性，他表示，遠東本來也有預留彈性，但有時候「人算不如天算」，就會碰到比較尷尬的情況，「這是沒辦法的事情。」

遠航17日宣布昨起取消巴拉望等3條國際航線，昨天再擴大到日韓及大陸等8條航線，民航局昨天召開應變會議，但董事長張綱維出國、總經理李梓煌也未出現，僅由一名經理出席，引起民航局不滿。李梓煌否認避不見面，解釋「這完全是巧合」，張綱維出國出差、他也剛休完長假，但未處理事情17日晚間去了趟香港，昨天知道後才拼命趕回來開會，「我今天不是也出來面對了嗎」。

李梓煌強調「遠東不是停航」，只是「取消班機」，但他坦言過程較為粗糙，是為了民航局控制飛時，將數月的時間列出來，才會顯得取消班次多。他表示，當初滯留在海外的有1084人，大部份是團客，昨天5月19日峴港台北轉回來162人、巴拉望到台北164人，其他5月20、21日，無論是峴港、長灘島、太原、濟洲等客人，都已經轉完了，現在只剩下來回不到100人，但這些人在簽轉費用、滯留費用，都會做合理的補償。

他表示，有些團客還未出去，也已跟旅行社說好，旅行社處理完後再跟旅行社團，「沒有造成太多大家以為有的變動」，只是在宣布上為符合民航局飛時，將長期的事項告訴旅行社，才以為取消太多班是停飛，「其實不是這樣」。

此外，遠航昨表示長灘島、巴拉望及峴港東南亞三條航線到六月底前暫停飛航，部分兩岸及日本航線到五月底。李梓煌指出，巴拉望、長灘島六月份本來就沒有包機，峴港因為飛了28班，必須考慮季節性的問題，峴港暫時會停一下，「但只是暫時停一下，cancel不代表停飛，停飛有一點是公司關門的意思，不太對。」

至於兩岸、日本航線是否最晚5月底前恢復，李梓煌說，基本上六月沒有太大變化，原訂班表就是在允許的飛時，遠航也會重新整理班表報進來，明天大家會看到六、七月班表，至於其他客人的問題，明天下午也會有更清楚的數字。