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減少醫療糾紛 麻醉醫學會提倡麻醉事故補償立法

2019-05-19 16:01聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

麻醉事故新聞層出不窮，凸顯麻醉風險不容小覷。台灣麻醉醫學會提出「麻醉事故補償」辦法，盼衛福部能比照生育事故救濟條例，讓因麻醉事故致損的病患能即時獲得救濟，以減少醫療糾紛。衛福部官員表示，不排除立法，但麻醉臨床更複雜，建議修醫療法引入醫療責任險因應。

台灣麻醉醫學會參照國是會議格局，今舉辦「全國麻是會議」，邀請各界專業人員共同研議探討麻醉事故補償及惡性高熱解藥議題。

身兼台灣麻醉醫學會理事長的中國醫藥大學附設醫院麻醉部主任陳坤堡表示，衛福部過去推行的生育事故救濟試辦計畫，因有效降低生育爭議，帶動醫師人力再投入婦產科訓練，進而於104年底法制化為「生育事故救濟條例」。

陳坤堡指出，據他了解，四成醫療糾紛來自於手術的非預期麻醉事故。為了讓生死兩相安，醫學會已研擬好「麻醉事故補償條例」，盼比照生育事故救濟條例，在病人及家屬遭遇事故後能得到即時的撫慰和救濟，讓生死能夠兩相安。

衛生福利部醫事司簡任技正呂念慈表示，麻醉病人不像生育產婦單純，要考量病人年紀、疾病情況或藥物過敏等。過去曾辦過手術麻醉事故爭議事件計畫，僅1例申請案，最終認定與麻醉無關，而是病人年事高本來就有相當風險。

是否要推麻醉事故補償條例？呂念慈說，不排除立法，但要先將模糊因素釐清。目前衛福部在修訂醫療法，要求醫療機構為受雇醫師投保醫療責任險，若發生糾紛案件，即可有類似商業保險機制分擔補償，但還待立法院通過。

此外，麻醉醫學會不只倡議麻醉事故救濟條例，近日台北市出現一例麻醉後惡性高熱猝死案，發生於整型美容醫學診所。

台灣麻醉醫學會監事劉鎮鯤表示，惡性高熱發生在使用吸入性麻藥或部分肌肉鬆弛劑之後，症狀為心跳加快、肌肉僵硬、酸中毒及橫紋肌溶解症，體溫上升速度約每5分鐘上升1℃到2℃，可發燒高達44℃，致死率相當高。

劉鎮鯤說，惡性高熱發生後除了症狀治療，還須盡速給予緩解藥「單挫林」，但這瓶藥不便宜，一瓶約5000元，一名病人最少使用5到6瓶，就需花上約3萬元；可是藥品保存期限只有二年，而惡性高熱發生率也僅每十萬人次0.97例。

「幾乎只有醫學中心或教學醫院才有單挫林這款藥物。」陳坤堡指出，現行若診所病人發生惡性高熱，醫師必須自行聯絡醫院借單挫林，再派人去拿藥，缺乏緊急應變制度。

為了能降低此麻醉併發症之死亡率，麻醉醫學會期盼衛福部能協助打造區域聯盟，例如讓公立醫院將單挫林作為常備藥物，病人即可盡速送區域聯盟中的醫院，接受即時診斷和投藥，不讓治癒率大打折扣。

台灣麻醉醫學會參照國是會議格局，今舉辦「全國麻是會議」，邀請各界專業人員共同研議...
台灣麻醉醫學會參照國是會議格局，今舉辦「全國麻是會議」，邀請各界專業人員共同研議探討麻醉事故補償及惡性高熱解藥議題。 記者鄧桂芬/攝影
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台灣麻醉醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院麻醉部主任陳坤堡。 記者鄧桂芬/攝影
台灣麻醉醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院麻醉部主任陳坤堡。 記者鄧桂芬/攝影
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