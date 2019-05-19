糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



眾所皆知糖尿病患者得「忌吃」，但依照最新健康指南指出，糖尿病患者的早餐也可以吃得有學問！對歐美人來說，多數早餐選擇都有麥片，《今日醫學網》分析，對糖尿病患來說，最佳早餐應該是高纖維含量、低糖且低碳水化合物，由於穀物中的纖維有助於人控制血糖，因此無糖麥片與不含糖的杏仁奶將會是最適選擇。

根據《今日醫學雜誌》報導，糖尿病是一項常見的疾病，在英國地區就有400多萬的患者，而高達9成的病例都是由2型糖尿病所引起，通常都是因胰腺無法製造足夠的胰島素，沒辦法控制體內血糖水平，因此，糖尿病患不能攝取過多糖類，以免加重其血糖水平的負擔。

然而，日前發布的一項健康指南建議說，糖尿病患只要懂得吃，依然能如一般人把麥片當成早餐，畢竟食用麥片幾乎是歐美人的必備早餐選項之一。

《英國快報》報導，麥片本身的穀類就含有豐富的纖維，但也含有大量糖類，不過，若選擇攝取不含糖的穀類麥片就不會有這種問題，糖尿病患反而能因高纖維，增加身體控制血糖水平的能力，另外，搭配麥片的牛奶也是有大學問，專家表示，多數牛奶仍含糖，但糖尿病患可選擇不含糖的杏仁奶。

專家解釋說，糖尿病患適用於「五五原則』，這項原則是指，每攝取一份早餐得含有至少5克的纖維及少於5克的含糖製品。此外，專家也建議想預防糖尿病的人說，早餐吃雞蛋能減少罹患高血壓風險，據實驗結果指出，吃很多雞蛋者罹患二型糖尿病機率會比吃很少雞蛋者少上38%，他們認為，這可能是因雞蛋能幫人減肥，而肥胖本就是二型糖尿病的主要原因。

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