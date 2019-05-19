世界家庭醫師日 蔡淑鈴：七成民眾小病會至診所就醫

2019-05-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是世界家庭醫師日，台灣家庭醫學醫學會在北車一樓大廳舉辦519世界家庭醫師日活動，現場除頒發「基層醫師參與教學貢獻獎」及「基層服務績優獎」外，另提供民眾健康咨詢服務。健保署副署長蔡淑鈴表示，據統計近七成的民眾有小病時，會在基層醫療診所就醫，認知相當正確。

北市衛生局長黃世傑致詞時表示，家庭醫師應走進基層，北市衛生局正在推家庭責任醫師制，近年有家庭責任醫師照護整合計畫，與北市聯合醫院等落實家庭醫師制度，增進市民身心健康及預防保健功能。

黃世傑說，居家醫療與到宅服務，是以病人為中心，讓民眾獲得更好照護，健保制度雖完善，但其實經費上也有困境，但要讓民眾健康也有省錢方式，中間就可靠家庭醫師來協助。

蔡淑鈴表示，台灣有全民健保已24年，全民都有健保卡，包含80萬的外配，所有民眾擁有自由就醫的自由；但據統計，近七成的民眾有小病時，會在基層醫療診所就醫，可見台灣民眾對醫療看診的認知，普遍來說非常正確。

蔡淑鈴說，台灣專科醫師非常普及，很多自行開業的醫師都擁有專科醫師執照。而台灣家醫有別於國外的是，健保從民國92年起推動「家庭醫師整合性照護計畫」，及社區醫療群制度，即為結合5至7家診所其不同科別結合，設立「共同照護門診」提供全面的照護計畫，目前全台有437群加入，照顧民眾從生到死的基礎照護，若有需要去到大醫院時，也可透過家庭醫師轉診。