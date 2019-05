世界家庭醫師日 彰顯家醫價值

2019-05-19 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是世界家庭醫師日(World Family Doctor Day),台灣家庭醫學會今天下午在台北車站一樓大廳廣場,辦理519世界家庭醫師日活動,除請來演奏家演奏音樂外,健保副署長蔡淑鈴、國健署副署長賈淑麗、北市衛生局長黃世傑等人出席,另頒發「基層醫師參與教學貢獻」、「基層醫師參與教學貢獻」等獎項,逾百位家庭醫師及民眾參與。

活動開場時,主持人表示,今天正值世衛大會開始,部分原定出席來賓如立委邱泰源等,因組團赴日內瓦參加WHA宣達團而不克前來,透過視訊影音表達支持與祝福。

隨後,薩克斯風演奏家沈子傑與鋼琴家鄭仁萱,聯手帶來天黑黑、小小世界、雨夜花等等多首音樂改編表演,最後並加碼帶來經典歌曲「我只在乎你」,悠揚樂章相當吸睛。

演奏家沈子傑說,為何第一首會以天黑黑做開頭,因此首是台灣童謠,大家一定都聽過,他一直認為音樂如同家醫科一樣,應該是全民都能享受到的服務,但也希望全民珍惜。

台灣家庭醫學會理事長黃信彰說,今年主題為「家庭醫師-照顧您的一生(Family doctors – caring for you for the whole of your life)。」強調家庭醫師為民眾提供終身健康照護—從搖籃到墳墓,從兒童管理到成人健康維護,至晚年的安寧照護,都有舉足輕重角色。

世界家庭醫師日(World Family Doctor Day),是由世界家庭醫師組織(Wonca)在2010年5月19日於墨西哥年會時倡議,經當年世界會議通過。黃信彰說,台灣有6000位家庭醫師,台灣家庭醫學醫學會也響應此一全球性節日,每年以不同的主題辦理活動,彰顯家庭醫師的價值。