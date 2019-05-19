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世界家庭醫師日 彰顯家醫價值

2019-05-19 15:13聯合報 記者簡浩正╱即時報導

今天是世界家庭醫師日(World Family Doctor Day)，台灣家庭醫學會今天下午在台北車站一樓大廳廣場，辦理519世界家庭醫師日活動，除請來演奏家演奏音樂外，健保副署長蔡淑鈴、國健署副署長賈淑麗、北市衛生局長黃世傑等人出席，另頒發「基層醫師參與教學貢獻」、「基層醫師參與教學貢獻」等獎項，逾百位家庭醫師及民眾參與。 

活動開場時，主持人表示，今天正值世衛大會開始，部分原定出席來賓如立委邱泰源等，因組團赴日內瓦參加WHA宣達團而不克前來，透過視訊影音表達支持與祝福。

隨後，薩克斯風演奏家沈子傑與鋼琴家鄭仁萱，聯手帶來天黑黑、小小世界、雨夜花等等多首音樂改編表演，最後並加碼帶來經典歌曲「我只在乎你」，悠揚樂章相當吸睛。

演奏家沈子傑說，為何第一首會以天黑黑做開頭，因此首是台灣童謠，大家一定都聽過，他一直認為音樂如同家醫科一樣，應該是全民都能享受到的服務，但也希望全民珍惜。

台灣家庭醫學會理事長黃信彰說，今年主題為「家庭醫師－照顧您的一生(Family doctors – caring for you for the whole of your life)。」強調家庭醫師為民眾提供終身健康照護—從搖籃到墳墓，從兒童管理到成人健康維護，至晚年的安寧照護，都有舉足輕重角色。

世界家庭醫師日(World Family Doctor Day)，是由世界家庭醫師組織(Wonca)在2010年5月19日於墨西哥年會時倡議，經當年世界會議通過。黃信彰說，台灣有6000位家庭醫師，台灣家庭醫學醫學會也響應此一全球性節日，每年以不同的主題辦理活動，彰顯家庭醫師的價值。

活動展場旁，設有多個攤位提供諮詢服務，包括健康知識大考驗、成人預防保健、戒菸醫起來等，另有有獎闖關活動供民眾參與。

活動現場反應熱烈，健保署長蔡淑鈴、國健署副署長賈淑麗、北市衛生局長黃世傑等人蒞臨...
活動現場反應熱烈，健保署長蔡淑鈴、國健署副署長賈淑麗、北市衛生局長黃世傑等人蒞臨。記者簡浩正／攝影 
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今天是世界家庭醫師日(World Family Doctor Day)，台灣家庭...
今天是世界家庭醫師日(World Family Doctor Day)，台灣家庭醫學會今天在北車一樓辦理519世界家庭醫師日活動，感謝基層醫師的貢獻。記者簡浩正／攝影 
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台灣家庭醫學會理事長黃信彰說，今年主題為「家庭醫師－照顧您的一生(Family ...
台灣家庭醫學會理事長黃信彰說，今年主題為「家庭醫師－照顧您的一生(Family doctors – caring for you for the whole of your life)。」強調家庭醫師為民眾提供終身健康照護—從兒童到成人至晚年的照護，都有舉足輕重角色。記者簡浩正／攝影 
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開場時，薩克斯風演奏家沈子傑與鋼琴家鄭仁萱，聯手帶來天黑黑、小小世界、雨夜花等等...
開場時，薩克斯風演奏家沈子傑與鋼琴家鄭仁萱，聯手帶來天黑黑、小小世界、雨夜花等等多首音樂改編表演，悠揚樂章相當吸睛。記者簡浩正／攝影 
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