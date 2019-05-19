飲食抗三高 黃克銘健康基金會秀8道料理 美味又健康

2019-05-19 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



「世界高血壓日」雖然剛過，但高血壓、高血脂和高血糖「三高」已成為現代人最普遍的健康問題。「黃克銘健康基金會」長期著力於食品營養與預防醫學相關領域，透過提供優質的健康食譜、適合長者的運動、心靈的溫暖，打造身心靈建全的生活型態。

有鑑於三高為心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子，嚴重威脅國人健康，除了國民健康署積極呼籲民眾從小養成健康生活型態，戒菸、少酒、多運動、定期接受健康檢查，平時亦須注意均衡飲食，以減少三高疾病發生，黃克銘健康基金會在世界高血壓日也特別推薦了8道抗三高樂活食譜，包括：炒什錦蔬菜、豬肉涮白菜、雞肉燥水波蛋番茄湯、西班牙烘蛋、白色普羅旺斯雜燴、起司風味青花菜肉捲、帶骨雞腿奶油白菜煮、鮭魚煮蘿蔔，每一道都是少油少鹽多纖維、食材容易取得、蛋白質營養成分高，做法簡單又美味。

黃克銘健康基金會黃志誠董事長表示：「黃克銘健康基金會經過多年醫界與營養界的專業志工的耕耘之下，基金會官網提供許多豐富實用的資訊。不論是適合長者的運動、一般人都可以簡單上手的健康食譜，歡迎大家多上官網來挖寶！」

台北仁濟院附設仁濟醫院李龍騰院長也分享「三高的飲食預防」，避免多食碳水化合物、精緻糖，以控制血糖；少鹹、少調味，避免血壓高的；還有少吃油炸食物以及甜點，控制血脂，可以有效的降低許多疾病風險。