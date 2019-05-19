大雨特報別爬山！ 東、西半部山區及南投注意雷擊

2019-05-19 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天西半部山區、東北部山區及南投平地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。