親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航砍航線擴大
南台灣豪雨特報
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

明明阿公就在教室外面陪考 他卻寫下阿公去世時...

日職／王柏融3支1連5場安打 火腿因雨裁定落敗

大雨特報別爬山！ 東、西半部山區及南投注意雷擊

2019-05-19 14:20聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天西半部山區、東北部山區及南投平地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

今天西南風影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
分享

氣象局大雨特報

相關新聞

大雨特報！ 從南到北12縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-19 13:39

現在就去加油！汽油20日起漲3角 95無鉛達30.4元

2019-05-19 12:16

天氣恐劇變！ 吳德榮：梅雨季第三道鋒面明上午抵達

2019-05-19 07:42

會考英文／沒有生難字 補教師估計拿A++至多錯2題

2019-05-19 15:48

世界家庭醫師日 蔡淑鈴：七成民眾小病會至診所就醫

2019-05-19 15:44

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57

郵輪列車遊花東 「仲夏寶島號」22日開賣

2019-05-19 14:40

飲食抗三高 黃克銘健康基金會秀8道料理 美味又健康

2019-05-19 14:36

許金川／酗酒「肝苦」才會更傷心

2019-05-19 14:31

健康相談室／乳牙會掉 仍要好好顧

2019-05-19 14:29

好好吃／兩岸名菜 在家練身手

2019-05-19 14:26

飛行傘審查 花縣府：兩周內檢核要求業者改善

2019-05-19 14:23

「月經」常掛在心上…不順又痛病了嗎？

2019-05-19 14:17

紋身業者注意！ 美國召回5款受汙染的染劑

2019-05-19 13:59

明、後天強降雨恐再來襲 水利署監控水情

2019-05-19 12:23

不用膠水就成型！神手嬤妙用榕樹葉特製「手工帽」超吸睛

2019-05-19 12:00

不用膠水就成型！神手嬤妙用榕樹葉特製「手工帽」超吸睛

2019-05-19 12:00

推廣長照2.0 奇美醫與統一超商合推「失智友善商店」

2019-05-19 11:46

台鐵「仲夏寶島號」5月22日開賣 同步加開新自強接駁

2019-05-19 10:21

明梅雨季第三波鋒面報到 全台有雨又轉涼

2019-05-19 10:16

總整理╱國內主要飛行傘基地 特色各有不同

2019-05-19 09:51

下雷雨如何避免遭雷擊？ 氣象局教你別靠近這些地方

2019-05-19 09:47

酒糟怎麼治都治不好？小心蟲蟲危肌

2019-05-19 09:43

全台紫外線都是高量或過量級 10時至14時別在烈日下

2019-05-19 09:17

飛行傘全國各地滿天飛 你知道合法的只有這家嗎？

2019-05-19 09:03

飛行傘管理牛步化 縣府：輔導優先、立法等於封殺

2019-05-19 08:25

4年摔死7個人 飛行傘無人管中央地方踢皮球

2019-05-19 07:58

好朋友沒準時 得先思考這三大疾病

2019-05-19 07:16

白天嗜睡、老是想吃…很苦惱？ 這方法可解決

2019-05-19 07:15

神級人物同列 陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎

2019-05-19 07:12

驚嘆！板橋凌晨閃電不斷 天空中竟出現「台灣」

2019-05-19 07:04

乳牙早晚會掉「照顧不照顧沒差」 醫師：母湯

2019-05-19 07:02

熱力作用加乘！今午後全台各地有局部豪大雨

2019-05-19 05:11

罕見女性採種員 擁抱30公尺高大樹

2019-05-19 00:24

小行星以台灣博物館命名 取名科博館

2019-05-19 00:24

飛行傘藏危機 卻無罰則可管

2019-05-19 00:22

屏東蛋鴨場確診H5N2禽流感 撲殺4153隻鴨

2019-05-18 20:48

罹患罕見腸道症 5歲小女孩小腸移植重生

2019-05-18 19:10

65歲退休翁陪一日爸爸看醫師 真兒子說這句話惹哭他

2019-05-18 19:01
看更多

熱門文章

天氣恐劇變！ 吳德榮：梅雨季第三道鋒面明上午抵達

2019-05-19 07:42

驚嘆！板橋凌晨閃電不斷 天空中竟出現「台灣」

2019-05-19 07:04

停飛衝擊擴大！遠航宣布取消日韓陸8航線

2019-05-18 18:46

雨炸南投嘉義 玉山塔塔加、阿里山成孤島

2019-05-18 17:44

氣象局再發豪雨特報 4縣市注意

2019-05-18 19:49

145條土石流紅色警戒！台中南投高雄等部分民眾應撤離

2019-05-18 20:06

寵物禮儀業提早火化毛小孩！見不到最後一面 全家崩潰

2019-05-19 10:07

遠航突砍航班 董座張綱維：最晚5月底前恢復

2019-05-18 18:28

殺破狼周運勢／白羊荷包變富足 射手成職場焦點

2019-05-19 00:00

要政府踹共！網友促加熱菸合法化 將破5千連署門檻

2019-05-18 16:52

65歲退休翁陪一日爸爸看醫師 真兒子說這句話惹哭他

2019-05-18 19:01

遠航指配合飛時管控才停飛 民航局批卸責要求撤回聲明

2019-05-18 22:20

小心雷擊！雨炸中南部 全台閃電4.6萬次

2019-05-18 23:44

每日星座運勢／牡羊提高隨機應變力 桃花運相當好

2019-05-19 00:00

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

阿里山大豪雨400毫米下午封園 阿里山公路交通中斷

2019-05-18 18:12

豪雨致災 台14線、台18線、台20線暫時不通

2019-05-18 20:52

熱力作用加乘！今午後全台各地有局部豪大雨

2019-05-19 05:11

高雄桃源累積雨量破300毫米 區公所撤離2里1300人

2019-05-18 20:19

大雨來襲防患未然 高雄桃源區緊急撤離491人

2019-05-18 23:22

大雨特報暫除 氣象局：西半部下午仍有豪大雨機率

2019-05-19 08:51

坎達爾珍娜 半裸為CK表達真我 MM6致力防治愛滋

2019-05-18 22:49

今仍有局部大雨 周一鋒面報到

2019-05-19 00:22

白天嗜睡、老是想吃…很苦惱？ 這方法可解決

2019-05-19 07:15

4年摔死7個人 飛行傘無人管中央地方踢皮球

2019-05-19 07:58

民航局：取消航線應變會議 遠航董事長總經理不見人影

2019-05-19 11:40

「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」

2019-05-18 17:05

「投胎系」洗髮精聽過嗎？ 網友激推美貌大升級Top 10！

2019-05-19 07:57

大雨特報！ 從南到北12縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-19 13:39

飛行傘全國各地滿天飛 你知道合法的只有這家嗎？

2019-05-19 09:03

高雄山區豪雨 旗尾山沙洲救1人

2019-05-18 21:29

神級人物同列 陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎

2019-05-19 07:12

下雷雨如何避免遭雷擊？ 氣象局教你別靠近這些地方

2019-05-19 09:47

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

飛行員米奇、海灘褲達菲！東京迪士尼今夏新增「270款紀念品＋48種主題餐」

2019-05-18 22:03

現在就去加油！汽油20日起漲3角 95無鉛達30.4元

2019-05-19 12:16

因器捐得到第二人生 阿嬤每天都要說：要帶你出門了喔

2019-05-18 16:31

影／巨大豆腐鯊誤闖 漁民有愛護送保育類嬌客出大海

2019-05-19 09:26

不只捐醫材獻醫療能力 慈濟還準備「這東西」給非洲童

2019-05-18 18:13

好朋友沒準時 得先思考這三大疾病

2019-05-19 07:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top