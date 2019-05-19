紋身業者注意！ 美國召回5款受汙染的染劑

2019-05-19 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



紋身業者注意了！衛福部疾管署今表示，美國食品藥物管理局（FDA）日前發布有關紋身染劑因遭受微生物汙染而召回的報告，共有三公司製造的五款產品應避免使用及銷售，否則可能造成身體損害，預計近日函請紋眉、紋身及刺青等相關公會提醒業者注意以免誤用。

被美國FDA召回的紋身染劑包括有Scalp Aesthetics公司製造的Scalpaink SC、Scalpaink PA和Scalpaink AL基本黑色紋身染劑之所有批次，Dynamic Color Inc.公司製造的黑色紋身染劑，批號有12024090和12026090。另還有Color Art Inc.公司製造的暗黑（紅色）紋身染劑，批號為10.19.18。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，使用汙染的紋身染劑可能會出現皮疹，或是接觸染劑區域出現紅色丘疹病變，症狀與過敏反應相似，建議民眾紋身部位若有類似感染徵象或身體不適，應盡速就醫。

針對本次事件，莊人祥坦言，紋身染劑為一般性商品進口，目前不清楚有多少遭汙染的染劑在國內進行使用，該署將函請紋眉、紋身及刺青等公會提醒業者勿用上述廠牌的汙染染劑，同時了解是否有業者進口進口這類廠牌之染劑。

莊人祥提醒，民眾接受紋眉、紋身及刺青等服務時，建議主動詢問業者目前所使用的染劑，避免使用上述受汙染染劑的廠牌與批號，以保障自身健康安全。