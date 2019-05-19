大雨特報！ 從南到北12縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-19 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天西半部山區及東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨。 本報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook 中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天西半部山區及東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。