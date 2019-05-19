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現在就去加油！汽油20日起漲3角 95無鉛達30.4元

2019-05-19 12:16聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣中油公司20日凌晨零時起汽油價格將調漲0.3元、柴油調漲0.4元。 圖／In...
台灣中油公司20日凌晨零時起汽油價格將調漲0.3元、柴油調漲0.4元。 圖／Ingimage
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波斯灣地區情勢緊張，國際油價應聲喊漲，台灣中油公司20日凌晨零時起汽油價格調漲0.3元、柴油調漲0.4元。調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27元。

台灣中油表示，本周油價格受中東地緣政治緊張情勢升溫助漲以及美中兩國提高彼此進口商品關稅作為貿易報復手段助跌等因素影響，呈現漲多跌少情勢；本周調價指標7D3B周均價為每桶71.79美元，較前周70.02美元上漲1.77美元，新台幣兌美元匯率貶值0.222元，國內油價依公式計算漲幅為2.61%。

本周延續「先亞鄰、後平穩」之調價原則，經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油應分別調漲0.5元及0.6元，調整後之95無鉛汽油價格為每公升30.6元，超過30元部分再依油價平穩措施，由台灣中油吸收25%，經計算本周汽、柴油每公升應各吸收0.2元，故調整後汽、柴油零售價應分別調漲0.3及0.4元。

台灣中油指出，今年累計截至4月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及實施平穩措施致未能調足之吸收金額約為16.23億元。

油價中油中東

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