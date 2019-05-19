推廣長照2.0 奇美醫與統一超商合推「失智友善商店」

2019-05-19 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



佳里奇美醫院今上午與統一超商7-ELEVEN在台南西港區合作成立「失智友善商店」，推廣西港區長期照顧服務，未來西港區將有10家統一超商加入。

佳里奇美這次與統一超商西港喬興門市合作，安排區內失智社區服務據點，由長輩扮演超商店員，讓參加民眾暢飲咖啡、觀賞擺攤的多肉植物，並透過懷舊彈珠台積分遊戲，了解民眾是否理解長照2.0內容，另提供長照服務諮詢。

佳里奇美醫院護理部督導黃玉惠表示，台灣老年人口逐漸增加，失能及失智人口明顯攀升，未來希望可以持續和在地商家合作，達成失智友善社區服務。這次以西港區喬興門市合作為出發，預計將陸續與西港區約10間在地商家協調合作事宜。失智友善商店，不只要讓西港區民眾更了解、認識失智症及長照2.0，更希望能夠照顧在地化，並進而達成在地老化的目標。

依據國際失智症協會資料顯示，全世界平均每3秒就增加1名失智症患者，目前台灣約有26萬名失智症患者，由於失智症和老化程度相關，到2036年時，失智症人口會是現在2倍以上。行政院國發會推估的人口老化速度，台灣失智人口數恐高達55萬人，對於家庭、社會都會造成嚴重衝擊。