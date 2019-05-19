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人用狂犬病疫苗量足 開放兩狀況可自費打

2019-05-19 11:36中央社 台北19日電

人用狂犬病疫苗進口數量漸穩定，疾管署放寬使用對象，民眾若被其他野生動物或流浪犬貓抓咬傷，能自費接種；民眾若要去狂犬病高風險國家，也可自費預防接種。

不過，衛生福利部疾病管制署急性傳染病組長楊靖慧表示，根據農業委員會調查，目前台灣的流浪犬貓都沒有狂犬病毒，意即民眾就算被流浪犬貓抓咬傷，也沒有感染狂犬病毒疑慮，不建議民眾施打，應把資源保留給被野生動物咬傷者，尤其是鼬獾。

在2018年7月前，民眾若遭流浪犬貓抓咬傷，常要求要施打人用狂犬病疫苗，每年都要用掉約1.8萬劑。但去年國際人用狂犬病疫苗嚴重短缺，疫苗必須用在刀口上，且流浪犬貓咬傷後狂犬病機率是零，暫不提供給遭流浪犬貓抓咬傷的民眾。

疾管署副署長莊人祥表示，因國內人用狂犬病疫苗進口數量漸趨穩定，廠商現有庫存量可充足供應國內健保給付及自費接種使用需求至2021年元月，且能維持供應後續需用的疫苗量，疾管署依照傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，調整疫苗適用對象。

楊靖慧表示，考量國內野生哺乳類動物狂犬病疫情仍持續且有北移趨勢，調整狂犬病疫苗健保給付適用對象，除遭錢鼠抓咬傷者以台東市為限，遭鼬獾、白鼻心、蝙蝠及其他野生哺乳動物抓咬傷者，不限地點皆提供健保給付的暴露後疫苗接種。

如遭其他野生動物或流浪犬貓抓咬傷，楊靖慧說，因感染風險極低，不建議接種疫苗，如民眾堅持要求接種，目前疫苗供貨穩定，可自費接種。

另考量台灣民眾去狂犬病高風險國家前有暴露前接種需求，新規定也解除之前疫苗短缺時的控管措施，開放自費接種。有需求的民眾洽詢疾管署網頁公布的人用狂犬病疫苗接種服務醫院，經醫師評估後注射。

全球每年約有5萬5000人死於狂犬病，亞洲及非洲占大多數。亞洲國家中以印度、中國大陸及印尼病例數最多。

疾管署也提醒民眾，每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，從事戶外活動時勿接觸、逗弄及捕捉野生動物（包括蝙蝠），才能避免暴露於狂犬病的感染風險。

如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫（https://reurl.cc/ZMr4A），由專業醫師評估，接受適當醫療處置，以降低發病風險，確保生命安全。

根據疾管署網站，狂犬病疫苗與一般疫苗不一樣，不見得要事先打，被抓咬傷後立即施打，仍有保護效力。前往狂犬病流行高風險國家的民眾，可預防性接種，但要打3劑才有足夠保護力，每一劑約需新台幣2000元。

疫苗流浪犬

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