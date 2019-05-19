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台鐵「仲夏寶島號」5月22日開賣 同步加開新自強接駁

2019-05-19 10:21聯合報 記者曹悅華╱即時報導

年度鐵道旅遊盛事又要到來。今年「2019 SL仲夏寶島號」活動，將由CT273蒸汽機車牽引，附掛6節莒光號車廂，訂於6月29日首航，另兩班次為7月6日及7月13日，車票預定5月22日開賣。

台鐵局說，這三個周六皆從玉里站，以郵輪式列車方式行駛至台東站，沿途停靠富里、池上、山里等站。為服務旅客，活動當日配合SL之開行加開樹林-台北-玉里之新自強號列車，一張仲夏寶島號乘車票限加購一張加開列車車票。

台鐵局提到，玉里站位於花東縱谷中部，遠眺車站外觀，灰色的大塊仿石材牆面以「未磨之玉」為發想，傳達樸實鄉間之意象；富里站於106年獲得兩岸四地建築設計大獎，以「大地上的穀倉」享富盛名；池上站木造穀倉式特色站房，充分展現在地特色；山里站是傳說中到不了的車站，白色小教堂是必訪的景點；台東站是此行的終點，旅客可自行前往位在市區的鐵道藝術村或另行安排自由行活動。

台鐵局表示，為服務旅客，活動當日將配合SL之開行加開樹林-台北-玉里之新自強號列車，方便旅客赴玉里搭乘SL仲夏寶島號。憑活動當日仲夏寶島號乘車票即可於本局售票窗口洽購該日加開之新自強號車票，超商取票恕無法受理，一張仲夏寶島號乘車票限加購一張加開列車車票；如辦理仲夏寶島號退票則加購之車票必須一併辦理退票，且均需依規定核收手續費。加購期間為仲夏寶島號開行日期（含）前5至12日。

台鐵局說，本次仲夏寶島號預定5月22日上午9時於本局郵輪式列車網頁上開始售票，有興趣的旅客把握機會，一同體驗蒸汽火車的復古風情及花東縱谷仲夏美景。

台鐵局說，自103年舉行SL仲夏寶島號活動以來，一直廣受民眾喜愛。圖／台鐵局提供
台鐵局說，自103年舉行SL仲夏寶島號活動以來，一直廣受民眾喜愛。圖／台鐵局提供
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列車台鐵自強號

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