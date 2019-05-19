明梅雨季第三波鋒面報到 全台有雨又轉涼

2019-05-19 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天全台降雨稍趨緩，僅中部山區要留意午後局部大雨，東半部則有局部短暫陣雨。中央氣象局說，明天梅雨季第三波鋒面報到，轉為全台有雨，氣溫偏涼，北部低溫下探19度，且後面還有一波東北季風，周二一整天中南部跟花東留意局部短暫陣雨跟雷雨。

氣象預報員陳伊秀說，從今天深夜到明天清晨，梅雨季第三波鋒面逐漸靠近台灣，預計明天上午報到。該鋒面具移動性，一整天由北往南通過，全台有雨。一早各地轉為短暫陣雨或雷雨，不排除有短時強降雨，各地皆有局部大雨或豪雨發生機率，西半部比東半部機率略高。

陳伊秀說，這波鋒面結構較好，不過因為屬移動性，鋒面通過處容易有瞬間大雨或是雨量較多情況，下完雨就會緩和；溫度會隨著下雨後開始轉涼，全台高溫落在28到29度之間，低溫北部19到20度、中部花蓮22度、南台灣23到24度，民眾宜留意氣溫變化。

陳伊秀提到，到了周二鋒面逐漸遠離，不過受到後面東北季風影響，中南部跟花蓮會有局部短暫陣雨或雷雨，雨區相較周一縮小。北部跟東北部轉為多雲天氣，溫度感受偏涼，尤其周二深夜到周三清晨，北台灣下探19度，竹苗地區甚至會來到18度。