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下雷雨如何避免遭雷擊？ 氣象局教你別靠近這些地方

2019-05-19 09:47聯合報 記者曹悅華╱即時報導

一名女性登山客，昨天清晨在玉山風口被雷擊。當雷雨時，應如何避免雷擊？中央氣象局說，下雷雨時，不要靠近孤立的高樓、鐵塔、電桿、煙囪等，更不可站在空曠的高地上或大樹下，因為這些孤立而突出的目標物最易遭到雷擊。

氣象局說，打雷的時候，切勿在河中游泳或在湖上划船，因為水面上的人和船也是相當突出的物體，易成為放電的目標。此外，金屬和潮溼物體最容易導電，所以打雷時不可接近電線、自來水管、銅器、鐵器等易導電的東西，此外要避免穿汗水浸濕或雨水淋濕的衣服和靠近潮濕的牆壁。

雷雨是空氣在極端不穩定狀況下，所產生的劇烈天氣現象，它常挾帶強風、暴雨、閃電、雷擊，甚至伴隨有冰雹或龍捲風出現，因此往往可造成災害。

氣象局說，台灣發生雷雨的次數，每年自3月起開始增加，到7、8月達最盛時期；3至6月間的雷雨多屬鋒面雷雨，7至9月間者多為氣團雷雨。

鋒面雷雨主要是動力因素所造成，即暖溼空氣被鋒面抬升，引起強烈對流而產生。雷雨常出現在鋒面附近，在鋒面前出現者亦時有所見，其發生時間並無一定，可出現在白天，亦可出現在夜晚。逢梅雨季節，當梅雨鋒面很活躍時，常出現大雷雨，且持續時間往往可達數小時，因此有時豪雨成災。

氣團雷雨又稱熱雷雨，常發生在夏季午後2、3時，主要是因為熱力作用產生的。台灣的夏天是在熱帶海洋性氣團控制之下，白天由於日射使局部地區空氣發生對流性不穩定現象，因而常發生雷雨，惟此種雷雨多屬局部性，造成災害的嚴重程度往往不如鋒面雷雨。

一名女性登山客昨在玉山主峰攻頂時遭雷擊，身上羽絨衣燒毀，手腳灼傷脫皮。圖／玉管處...
一名女性登山客昨在玉山主峰攻頂時遭雷擊，身上羽絨衣燒毀，手腳灼傷脫皮。圖／玉管處提供
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氣象局梅雨

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