全台紫外線都是高量或過量級 10時至14時別在烈日下

2019-05-19 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天是國中會考第二天，中央氣象局預測南部與東部縣市的紫外線達過量級，在室外20分鐘可能曬傷，北部、中部也是高量級，上午10時至下午2時最好不要在烈日下活動。考生、陪考者都要當心不要中暑。

氣象局官網顯示，今天雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東的紫外線可能達到紅色的過量級，在室外要戴帽子、撐陽傘、擦防曬液、戴太陽眼鏡，穿長袖衣物，最好在陰涼處，10至14時不在烈日下活動。