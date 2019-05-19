飛行傘管理牛步化 縣府：輔導優先、立法等於封殺

2019-05-19 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣今年至今已發生兩起飛行傘意外，一起造成1死1傷，另一起則是危險迫降蘇花公路，安全性引起關注，業者抱怨縣府管理牛步化，縣府表示已依體育署相關辦法稽查、輔導，先輔導合乎體育署規定，再擬定更嚴格的自治條例，獎優汰劣，保障遊客安全。

縣府教育處代理處長李裕仁說，縣內飛行傘業者約4到6家，體育署2014年制定《無動力飛行運動業輔導辦法》，主要內容是規範業者須為遊客投保300萬元體傷險、場地要取得合格使用證明、帶飛教練要取得證照等，縣府據此稽查、輔導，幾年下來，絕大多數業者都已投保、教練也都持有合格證照，主要的問題還是卡在起、降落場的土地使用權不容易取得，也因此縣內目前確實還沒有完全符合輔導辦法規定的合格業者。

對於業者抱怨縣府管理牛步化、態度消極，李裕仁表示，最近已請業者依輔導辦法辦理登記，有業者已經送件到教育處提出申請，正由體育署專家學者協助審查中，待結果出爐，縣府會揭露合格的優良業者資訊，供民眾參考，之後再考慮訂定自治條例，進一步加嚴管理。