4年摔死7個人 飛行傘無人管中央地方踢皮球

2019-05-19 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



飛行傘運動風行，吸引不少國內外遊客體驗，但二○一五年至今已造成七死五傷，形成每年數萬人次遊客的「飛安」危機。政府雖有輔導辦法，但無罰則，縣市政府希望中央訂定統一的管理辦法，但體育署以「地方比較了解當地狀況」為由，盼地方自訂規範。

花蓮縣今年就發生兩起飛行傘意外，二月的意外造成一死一傷，四月這起是危險迫降在蘇花公路上。台灣許多山坡適合玩飛行傘，花東、北台灣和南投、屏東常見飛行傘在天空滑翔，享受山海美景。飛行傘分為動力和無動力，前者是專業玩家使用、多為單人座，後者常是遊客體驗乘坐、可載雙人。

無動力飛行傘主管機關是中央的體育署，二○一四年訂定「無動力飛行運動業輔導辦法」，規範場地、人員、保險及獎勵等，但沒罰則也沒有強制力。辦法中授權縣市政府得自訂自治法規或補充規定，目前除屏東縣有自治條例外，其他縣市都付之闕如。

曾到花蓮萬榮鄉玩飛行傘的邱姓民眾說，遊客根本不懂法規，聯絡業者也只回答有幾個人、要收多少錢，稍微講解一下就上去飛了，遊客只能相信業者的經驗；飛行傘的確好玩，但有危險性，政府應該有把關機制。

宜蘭縣外澳飛行傘基地每年來客量一萬多人次，是全台人數最多的飛行場，體育署與宜縣府查核都合格。但吳姓業者嘆中央只訂輔導辦法，地方不訂自治條例，中央、地方都不想管，導致他的飛行場至今無法合法登記。

南投陳姓業者說，埔里虎頭山條件優異，一年可飛三百天，四季都能飛，甚至可發展成國際級訓練場域，可惜政府不重視。花蓮業者說，部分業者省略意外險或逃稅，且削價搶客，不僅國庫短收，也犧牲遊客安全。

花蓮縣教育處代理處長李裕仁說，花蓮有四到六家業者，依中央的輔導辦法稽查，絕大多數業者都已投保、教練也都有合格證照，主要還是卡在飛行場的土地使用權不容易取得。