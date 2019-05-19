天氣恐劇變！ 吳德榮：梅雨季第三道鋒面明上午抵達

2019-05-19 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



梅雨季第三道鋒面大約在明天上午抵達北部，並影響至周二上午。本報資料照片 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天清晨西南風在西南部產生輻合作用，對流胞在中南部沿岸發展，上午逐漸向內陸移動，白天因輻射增溫，午後對流在山區增強，並擴展至北部及東半部，中南部山區因強降雨時間長，累積雨量最大，南投南豐達548毫米。

他說，前天、昨天連續兩天的劇烈降水，原因雖不一樣，都不是梅雨滯留鋒造成的，但同樣會帶來災情；所以梅雨季的防災，萬不可拘泥在滯留鋒的天氣型態。

他說，今晨在中部山區有昨晚殘存的降雨；西南風在中南部沿岸的輻合作用，也開始激發對流發展。今天至明天上午，大氣仍不穩定，清晨西南風在中南部帶來局部陣雨或雷雨的機率；白天透過太陽加熱，易激發午後對流，給各地區帶來局部陣雨或雷雨的機率；降雨常會延續至其他時段，有時也會影響其他地區。仍有較大雨勢，應注意氣象局的特報！暖氣團籠罩，白天悶熱，要防中暑。今天北部最高溫約在33度、中部32度、南部約34度、東部約34度。

他說，梅雨季第三道鋒面大約在明天上午抵達北部，並影響至周二上午，帶來陣雨及雷雨，不排除伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間大雨)，屆時應多注意氣象局的特報；各地氣溫明顯下降、天氣轉涼。

他說，因為是往南移動的鋒面，周二上午起，由北而南、天氣逐漸好轉。周三鋒面遠離，各地轉晴，白天氣溫回升、早晚很涼(清晨北台灣最低溫降至19度左右)。周四至周六(23至25日)各地晴朗穩定，白天熱、早晚微涼舒適；中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。