好朋友沒準時 得先思考這三大疾病

2019-05-19 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



月經沒有準時來、來的時間不對或血量異於以往，不能不當一回事。芊芊（化名）日前好朋友來報到，不過跟過去不一樣的是，這次經期變得好長，滴滴答答持續拖達兩周。這兩周期間，她的症狀越來越不尋常，她下腹悶痛、頭暈目眩、臉色蒼白，且越來越嚴重。

一日，芊芊腹部急遽疼痛難耐、臉色慘白被送往醫院，經檢查才知道，原來自己懷孕七至八周了，但不幸的是發生子宮外孕，受精卵並未在子宮內部著床，而跑到輸卵管著床。隨著受精卵長大，細細的輸卵管再也撐不住時就會爆裂，芊芊送醫時腹內的出血量就直逼1000毫升，連呼吸都痛，所幸經急救順利，在鬼門關前搶回一命。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，一個月經周期就是一次卵子成熟的過程，卵巢分泌的激素讓子宮內膜生長、作好準備讓胚胎出現時能著床，倘若沒有胚胎著床，子宮內膜便會膜剝落形成月經。

一般來說，正常的月經周期在28天加、減7天，也就是21天至35天來一次都屬合理範圍；每次來約3至7天，每次總經血量在35毫升左右，可至50毫升，而超過80毫升則可能造成貧血。

如果不會拿捏經血量，可這樣粗略地看：月經來時，使用日用型衛生棉未達兩小時就爆滿需更換，或是出現大血塊，這就代表經血量過多；如果整個月經期間幾乎用不到衛生棉，單單用護墊就能解決，這就代表經血量過少。

郭安妮表示，月經失調可能源於慢性不排卵疾病，像是多囊性卵巢；可能是卵巢長東西，像是子宮內膜異位症、巧克力囊腫；可能是子宮發出的警訊，提醒妳出現子宮肌瘤、子宮內膜息肉、子宮頸息肉、子宮內膜癌或子宮頸癌，導致不正常出血。

另外，也可能肇因於甲狀腺分泌異常，進而影響排卵與月經表現；可能是腦下垂體出現腫瘤導致泌乳激素分泌過高，影響月經不來，同時也常見合併頭痛、甚至視野缺損；可能是壓力太大、睡眠不足、減重過快或暴肥過快導致荷爾蒙失調，而使月經有異；最危急的就是子宮外孕而不自知。