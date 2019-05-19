白天嗜睡、老是想吃…很苦惱？ 這方法可解決

2019-05-19 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



常常運動的人，都可以感受到流汗後痛快的感覺，事實上，運動的確可以解決許多健康問題。耶魯大學預防研究中心主任David Katz博士說：「在預防疾病上，運動是最佳藥物之一。」以下是七個可以靠運動解決的健康問題。

1.焦慮

運動可以促進血清素釋放，它能穩定情緒，緩解焦慮。一項研究顯示，進行30分鐘的中等強度運動（如慢跑），可以讓你在接下來幾小時更具抗壓性。從長遠來看，有運動習慣的人，整體壓力、憂鬱與焦慮的程度都較低。

專家建議：早晨，在忙碌的一天開始前，快速進行有氧運動，或者在一天結束後進行，放鬆身心。

2.白天嗜睡

與其靠咖啡因提神，不如讓身體動起來。咖啡因可能讓你更晚入睡，然後又引起隔日的嗜睡，造成惡性循環。

2011年一項研究發現，一周運動150分鐘的人，在白天萎靡嗜睡的機率降低65%。研究報告的共同作者說，「運動員入睡快、半夜不容易醒來，睡眠障礙風險低。」運動會讓人睡得更好，可能與一連串因素有關，包括降低核心體溫、增加促進睡眠的褪黑激素、睡眠時的細胞修復。

專家建議：每周適度活動150分鐘，嘗試做瑜伽。2012年一項研究發現，練習瑜伽和腹式呼吸，可以在四個月內緩解失眠問題。要提醒的是，在睡前3小時結束運動，睡前運動可能讓人更睡不著。

3.背痛

支撐脊椎周圍的肌肉，會隨著年齡逐漸失去彈性，現代人整天曲著身子坐在電腦前，更加速其退化，進一步造成背痛問題。研究顯示，休息並不是解決之道，在多數患者中，更好的方式是進行肌力訓練。它可以在10到12周內減輕30%～80%的疼痛問題。鍛鍊下背部、腹部和斜肌，可以減輕脊椎壓力，同時預防並治療疼痛。

專家建議：每周進行兩到三次的肌力訓練，把重點放在主肌肉群，例如胸大肌、臀大肌以及股四頭肌等，還有腰部及下腹部。目標是2-4組動作，每組8-16下。

4.性欲低落

一項《性醫學雜誌》的研究顯示，在跑步機上鍛鍊20分鐘的女性，在觀看色情應片時，較未經鍛鍊的女性更容易被激發性欲。運動可以增加身體各部位的循環，在運動過程中釋放的腦內啡，可激發被疲憊與壓力抑制的性欲。

專家建議：瑜伽的體位法可以增加骨盆血流量，也可試試拉丁舞。

5.老是想吃

專家說，如果你很難抑制對食物的渴望，嘗試去運動吧。當想吃的渴望出現時，大腦正在呼喚「餵食我多巴胺」，你有兩個方式滿足它，一個是吃進碳水化合物，一個是去運動，兩者都能提升大腦的多巴胺水平，但後者絕對是比較健康的作法。

專家建議：想吃東西的時候，去快走15分鐘，研究顯示，這樣就能降低想吃的欲望。

6.免疫系統低下

有氧運動是對抗感冒的利器，它能增加免疫細胞對抗病毒的能力。研究顯示，一周五天有氧運動，能使請病假的機率降低43%。

專家建議：慢跑、騎單車、參加舞蹈課，各種提高心率的鍛鍊，都可以增加身體免疫力。

7.熱潮紅

更年期婦女，80%出現熱潮紅和盜汗等症狀。發表在更年期雜誌上的一項研究，步行或在跑步機上跑30分鐘，可以在24小時內平息熱潮紅達74%。

專家建議：有氧運動非常重要，建議一周五天、一次30分鐘。