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神級人物同列 陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎

2019-05-19 07:12聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，今年大會將最高榮譽「終身成就獎」頒給高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆。陳肇隆的恩師Thomas Starzl是ILTS第一屆終身成就獎的得主，26年後，陳肇隆也獲得同樣的獎項肯定，他表示這是莫大的光榮，未來將持續與醫療團隊一起努力，將肝臟移植醫學推廣到全世界。

國際肝臟移植醫學會是全球最大且最重要的肝臟移植醫學會，歷年終身成就獎者都是肝臟移植界的神級人物，陳肇隆不僅跟老師同在榜上，也是全球華人獲獎第一人。

5月15日，在國際肝臟移植醫學會2019多倫多年會開幕典禮，陳肇隆在全體會員的掌聲中，從大會主席Nancy Man手中接下終身成就獎。陳肇隆謙虛地與醫療團隊共同分享榮耀，並感謝家人30多年來的支持與陪伴。

他說，他還記得1983年決定去匹茲堡跟隨Starzl教授工作的那一天，當時夢想很簡單，就是希望把肝臟移植技術帶回台灣，沒想到始於匹茲堡的根基，是他將活體肝臟移植傳授到全球的起點。

自1996年以來，陳肇隆與醫療團隊開始透過醫療任務跨越國界推展，其中最成功的範例是上海交通大學仁濟醫院，在他的協助下，現已成為世界上最大的肝臟移植中心；迄今為止，跟隨過陳肇隆的國際研究員和觀察員已超過360位。接下來，陳肇隆將繼續無私奉獻所學，並鼓勵年輕一代繼續將肝臟移植推向更高的境界。

陳肇隆獲獎後，在大會「State of the Art」30分鐘演講中也提到，有外科歷史以來，都是生病的人接受開刀，活體肝臟移植是健康人，不為自己，而為別人接受這麼大的手術，因此手術必須做到盡善盡美，不容許出任何差錯。這是他對病人、團隊，也是對自己的期許。也因為如此，早在陳肇隆1983年跟隨Thomas Starzl時，Starzl就預言他一定會成為肝臟移植的傑出領導者。如今，陳肇隆果然跟隨恩師的腳步，進入肝臟移植醫學界神級人物的殿堂。

繼這次多倫多的盛會後，國際活體肝臟移植世界大會將於2020年2 月8至9日在高雄佛陀紀念館舉行，這是活體肝臟移植領域最高水準的國際學術盛會，全球頂尖專家都會出席，陳肇隆期許，再讓台灣的醫療強項特色登上國際高峰。

●以下是陳肇隆於「國際肝臟移植醫學會2019多倫多年會」State of the Art演講摘要：

在台灣我們把最高端、最困難、最不容許出差錯的外科手術-活體肝臟移植手術-做到公認全球最好，受到美國國家地理頻道、CNN等國際主流媒體及日本漫畫、小說、電影的報導。我們已完成1860例肝臟移植手術，其中88%是活體肝臟移植。

2017年10月在美國德州達拉斯舉行的全球肝臟移植醫學會議，獲選為國際活體肝臟移植研究會候任會長，將於明年1月接任會長，並訂於2020年2月8-9日在高雄佛陀紀念館舉辦國際活體肝臟移植世界大會，是活體肝臟移植領域最高水準的國際學術盛會，全球最頂尖的專家都會出席，期許再讓台灣的醫療強項特色登上國際高峰。

肝臟移植之所以最高端、最困難，是因為受肝者都是其他的內外科方法不能有效治療的嚴重肝病患者，而肝臟是一個充滿血管叢的器官，有綿密的肝動脈、門靜脈和肝靜脈，還有膽管，是一個非常容易出血的器官。

此外，人體的凝血因子大多數在肝臟合成，壞到需要換掉的肝臟通常不能合成足夠得凝血因子，而且肝硬化引起門靜脈高壓造成脾臟腫大也會破壞血小板，同時在肝臟周圍形成許多側枝循環，這些都是不正常的、薄壁的血管，很容易造成大量出血。

換肝手術過程必須把整個壞掉的肝臟切除，再植入新肝，因此是一項起手無回、不成功便成仁的手術，也等於是帶領著病人在生死間搏鬥的手術。不像換腎，植入的腎臟沒有發揮功能，還可以讓病人再回去洗腎，因此外科醫師會承受比較大的壓力。

活體肝移植之所以不容許出差錯，是因為從有外科歷史以來，都是生病的人接受開刀，從來沒有健康的正常人，不為自己，而是為別人接受這麼大的手術。因此，這個手術必需做到盡善盡美，不容許出任何差錯。我們在高雄發展的微出血量捐肝手術，平均出血量約10西西，大幅提昇捐肝手術的安全性。

「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，5月15日開幕典禮，陳...
「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，5月15日開幕典禮，陳肇隆在全體會員的掌聲中，從大會主席Nancy Man手中接下終身成就獎。陳肇隆與醫療團隊共同分享榮耀，並感謝家人30多年來的支持與陪伴。圖／陳肇隆提供
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2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院...
2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲頒最高榮譽「終身成就獎」。陳肇隆表示，這是莫大的光榮，未來將持續與醫療團隊一起努力，將肝臟移植醫學推廣到全世界。圖／陳肇隆提供
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高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲得2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」最高榮...
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲得2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」最高榮譽「終身成就獎」。陳肇隆的恩師Thomas Starzl是ILTS第一屆終身成就獎的得主，26年後，陳肇隆也獲得同樣的獎項肯定。圖／長庚醫院提供
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2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院...
2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲頒最高榮譽「終身成就獎」。陳肇隆與醫療團隊共同分享榮耀，並感謝家人30多年來的支持與陪伴。記者張瓊月／攝影
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2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院...
2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲頒最高榮譽「終身成就獎」。陳肇隆並發表演講表示，未來將持續與醫療團隊一起努力，將肝臟移植醫學推廣到全世界。圖／陳肇隆提供
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2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院...
2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲頒最高榮譽「終身成就獎」。陳肇隆表示，這是莫大的光榮，未來將持續與醫療團隊一起努力，將肝臟移植醫學推廣到全世界。圖／陳肇隆提供
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2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院...
2019年「國際肝臟移植醫學會（ILTS）」日前在加拿大多倫多舉行，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆獲頒最高榮譽「終身成就獎」。陳肇隆表示，這是莫大的光榮，未來將持續與醫療團隊一起努力，將肝臟移植醫學推廣到全世界。圖／陳肇隆提供
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