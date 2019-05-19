驚嘆！板橋凌晨閃電不斷 天空中竟出現「台灣」

2019-05-19 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



有民眾在臉書上傳在新北市板橋地區捕捉到閃電劈下來的景象，巧合的是閃電的形狀極像台灣。圖／網友網友「Justin Cheng」提供 分享 facebook 台灣上空對流雲系發展旺盛，中央氣象局豪大雨特報響個不停，連2天全台各地除了豪雨不斷，閃電也打個不停，有民眾在臉書上傳在新北市板橋地區捕捉到閃電劈下來的景象，巧合的是閃電的形狀極像台灣，讓網友驚呼「太美了！」

網友「Justin Cheng」今凌晨在臉書「我是板橋人」社團上傳了閃電照，並表示「風雨欲來，林口方向有海誓山盟」，從照片中可以看到，從林口方向的上空打下了兩道閃電，更巧的是，閃電線條連成的樣子正好像極了台灣的形狀，讓其他網友驚呼連連。

網友「Justin Cheng」也在留言中表示，本來是因為板橋區沒有下雨，又看到月亮又亮又圓，才想說拍一下月亮，沒想到看到天空閃電閃個不停，「怎能放過！」，等了一段時間後，終於讓他拍到這張令人驚嘆的閃電照。

其他看到PO文的網友，也紛紛留言表示「我在林口高速上坡，還以為有人在高架上被拍了」、「難怪剛剛在台北新生南路天空有很亮的藍光」、「有人在亂發誓」、「閃電的樣子好像一個台灣」。

天氣風險管理公司總經理彭啟明17日在「兩分鐘報天氣」影片中表示，北台灣陸地與海面共出現24.5萬次閃電，昨(18)日全台也有4.6萬次閃電，氣象局表示，前天雷雨較密集在桃園及新竹地區，昨日是台中、南投、嘉義、高雄山區，今天各地也有午後雷陣雨，但比較屬於中小尺度的對流天氣系統。