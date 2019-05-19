乳牙早晚會掉「照顧不照顧沒差」 醫師：母湯

2019-05-19 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



乳牙早晚會掉，因此不用悉心照顧嗎？牙科醫師表示這是錯誤迷思。一口壞乳牙帶來的負面影響甚鉅，舉例來說，這口壞牙無法撐起整齊恆牙該有的空間，這將使恆牙長得凌亂，更可能因此出現牙周問題、齲齒問題。

衛福部雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，人們口腔中的牙菌斑或唾液中的細菌，經新陳代謝會產生酸，如果沒有好的清潔習慣，就可能使牙齒發生脫鈣與齲蝕。

黃茂栓表示，當乳牙蛀掉了，口腔中的牙菌斑或細菌可能持續影響恆牙的健康，就有研究顯示，乳牙蛀牙的孩子當中，10個有9個未來長恆牙還是會蛀牙。

黃茂栓說，乳牙是人們的第一套牙齒，它撐出來的空間就是未來恆牙的生長空間。倘若乳牙蛀得亂七八糟，未來恆牙也可能因此排列不整齊，影響孩子牙口美觀與自信心。

預防勝於治療，寶寶0到6個月大時，家長就可在寶寶喝完奶後用棉棒或紗布幫他們清潔牙齒、牙齦、舌頭與口腔黏膜；由於這時還沒有長牙，因此還不需要使用強化琺瑯質結構的含氟牙膏。

黃茂栓表示，當寶寶長到6個月以上、長出第一顆牙起，就可開始使用濃度1000ppm以上的含氟牙膏，以濕紗布沾取薄薄一層加以清潔，另，根據研究，3到4成的孩子會把牙膏吞下去，因此牙膏不宜用太多。