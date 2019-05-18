65歲退休翁陪一日爸爸看醫師 真兒子說這句話惹哭他

2019-05-18 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



專門同陪長者就醫看診的照服員趙駿（右），喜歡在陪診服務後，陪著長輩們散步、聊天，或做做運動，保持肌力。圖／趙駿提供 分享 facebook

「您父親的血壓最近控制得不錯。」「醫師，我不是吳伯伯的兒子，我是陪診員。」今年65歲的趙駿在醫院常被誤認是兒子陪爸爸看病，其實他是專門陪同長者就醫的照服員。

他說，經手過、需陪診的長者們，幾乎都是子女有事業或在國外無法在身邊。「希望長輩們不要把我當陌生人，我也告訴自己對方不是外人。」

62歲退休那年，趙駿心想孩子都大了，自己既沒有經濟壓力又有時間，希望再為社會付出些許心力，無意間得知社會局正籌辦90小時照服員訓練課程，應三五好友之邀加入，不料竟意外開啟陪診員事業，甚至耗費兩年一路從參加各類受訓到考取丙級執照。

每次陪診前，趙駿習慣先做「功課」，熟悉醫院流程和動線，也會先取得長輩近期血壓紀錄、了解為何就醫及正在服用哪些慢性病藥物；就醫途中，趙駿喜歡與長輩聊近況，同時觀察是否有異狀。

他說，曾有長輩一天需吃12種藥，他擔心藥物會互斥，特地請教藥劑師。他認為陪診不僅是向家屬回報醫囑，讓長輩有更好就醫品質才是他存在意義。

不同的個案都有不同故事，最讓趙駿難忘的是高齡90多歲的吳伯伯，孩子長期在外地，兩老互相照顧，但伯伯中風行動不方便，妻子只好請趙駿陪診。

趙駿說，伯伯把他當自己的孩子看待，他也與伯伯特別投緣，甚至每次陪診服務後，還會主動留下來陪伯伯散步、聊天，有時妻子煮的飯菜不合口味，伯伯還會將這個小秘密告訴他，趙駿只好硬著頭皮當夫妻倆傳聲筒。

人與人間的緣分雖短暫，但情分卻可以很堅固。趙駿只來得及照顧吳伯伯半年，伯伯就走了。趙駿從沒想過吳伯伯的兒子會突然找上門，邀請他參加吳伯伯的告別式。

趙駿流著淚說，「吳伯伯的兒子告訴我，他父親看到我會很開心，因為我代替他們這些子女陪著他走過人生的最後一哩路。」