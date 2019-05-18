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佛系小黃運將兼一日金孫 醫院接送、掛號、領藥全包辦

2019-05-18 18:57聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

小黃司機不只有運將的角色，還兼當一日金孫，當起陪診員。圖／本報系資料照
小黃司機不只有運將的角色，還兼當一日金孫，當起陪診員。圖／本報系資料照
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印象中的計程車司機帶著乘客穿梭城市，現在有一群小黃運將兼當陪診員，不只載著阿公阿嬤到醫院，還能陪同長輩掛號、看診、領藥、復健、洗腎，但一次服務只能賺800元，事實上多數司機寧願用這兩小時多載一些客人，只有非常少的佛係司機至今仍甘願用愛心當一日金孫。

現代子女忙工作，陪爸媽定期回診有時就像不可能的任務，陪同看診服務應運而生。據衛福部長照司統計，長照2.0「陪同就醫」服務，去年共計5萬3千筆使用次數，相當於每日平均有145名長者是由「一日兒孫」陪同就醫。

陪診員工作看似簡單，其實隱藏很多人們看不到的細節，陪診員不只是陪著長輩去看醫師，其實每次陪診前都必須先做「功課」，除熟悉醫院流程和動線，即使是第一次見面的長者，也必須做到像同住家人一樣熟知長輩近期血壓紀錄、為何就醫及正在服用哪些慢性病藥物。

長照2.0「陪同就醫」服務內容包括「協助掛號、陪同就診、聽取及轉知醫囑與注意事項。」付費以次數計算，一次服務為685元，不含就醫與往返交通費用，民眾自付16％。不過，若要使用政府長照服務，需為長照定義的失能照護對象，並經照管專員評估。

但事實上，即使不是失能長輩，對一般長者而言，就醫看診同樣困難重重。弘道老人基金會執行長李若綺指出，長輩行動、記憶退化，一個人要諾大、動線複雜的醫院，找到正確診間並非易事；順利找到診間，又可能聽不清楚、記不住醫生叮囑。長久下來他們便不願再就醫，放任病情惡化。

一般人想尋求陪診服務，只能請私人居家照護單位，不限申請對象，只要家屬有需求，一周前申請一定預約的到，但一次費用多超過一千元，不含往返交通費用，逾時另計。大醫院排門診經常得要花上大半天，許多人掂掂荷包，還是決定請假自己陪。

近年民間單位、小黃運將開啟陪診服務，家庭照顧者總會秘書長陳景寧指出，兒女面對第一次見面的陪診員，會擔憂是否能清楚交代父母的病史、生活習慣及服藥狀況。建議陪診服務應主動、定期追蹤後續病情，全方位掌握長輩狀況，即使要價不斐，陪診服務都可能成為趨勢，而非曇花一現。

長照運將

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