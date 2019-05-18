世界發炎性腸道疾病日 邀請專科醫師瞭解疾病

2019-05-18 18:51 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



每年5月19日是「世界發炎性腸道疾病日」，台灣發炎性腸道疾病學會和台灣發炎性腸道疾病病友會共同響應，特地提前一天在高雄舉辦「對抗發炎，我能出招」衛教講座，邀請專科醫師和營養師解說治療新進展和營養照護方法，並透過病例分享，幫助更多民眾和病友家屬瞭解疾病和管理疾病，走出光明的人生。

十年前，一名男學生正要展開多采多姿的大學生活，不料卻開始頻繁腹瀉，體重從原本九十八公斤爆瘦剩五十公斤，且發生肛裂和肛門廔管，多次進出醫院仍查不到病因，直到二十三歲膀胱也長出廔管、小便尿出菜渣，進一步檢查才確診為「克隆氏症」，這是一種連肝膽腸胃專科醫師都感到棘手的疾病，幸好男大生後來在切除三十公分小腸、裝設肛門造口和生物製劑的長期使用下，不僅完成大學課業，目前更在保險業中闖出一片天。