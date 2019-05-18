世界發炎性腸道疾病日 邀請專科醫師瞭解疾病
每年5月19日是「世界發炎性腸道疾病日」，台灣發炎性腸道疾病學會和台灣發炎性腸道疾病病友會共同響應，特地提前一天在高雄舉辦「對抗發炎，我能出招」衛教講座，邀請專科醫師和營養師解說治療新進展和營養照護方法，並透過病例分享，幫助更多民眾和病友家屬瞭解疾病和管理疾病，走出光明的人生。
十年前，一名男學生正要展開多采多姿的大學生活，不料卻開始頻繁腹瀉，體重從原本九十八公斤爆瘦剩五十公斤，且發生肛裂和肛門廔管，多次進出醫院仍查不到病因，直到二十三歲膀胱也長出廔管、小便尿出菜渣，進一步檢查才確診為「克隆氏症」，這是一種連肝膽腸胃專科醫師都感到棘手的疾病，幸好男大生後來在切除三十公分小腸、裝設肛門造口和生物製劑的長期使用下，不僅完成大學課業，目前更在保險業中闖出一片天。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長吳登強表示，「發炎性腸道疾病」為腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起，依發炎分佈、形態和侵犯腸壁的程度，可分為「克隆氏症」和「潰瘍性結腸炎」。吳登強副院長進一步表示，早期國內發炎性腸道疾病病例相當少，但根據健保署資料，目前國內領有重大傷病卡的克隆氏症患者約一千二百七十八人，潰瘍性結腸炎患者二千九百四十四人，顯示近幾年確診人數越來越多，且預估在十至二十年之後，全國發炎性腸道疾病病患將高達幾十萬人，盛行率直追歐美國家，相關主管單位應該正視這個疾病的未來發展，及早規劃照顧國民健康。
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