不只捐醫材獻醫療能力 慈濟還準備「這東西」給非洲童

2019-05-18 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣醫療水準位居全世界名列前茅，慈濟醫院4院區，花蓮慈濟、台北慈濟、台中慈濟、大林慈濟的醫療團隊，昨天同時於南北跨海飛往非洲進行義診，將赴當地奉獻醫療能力，也準備滿滿的醫療器材準備捐贈給當地，慈濟還準備6000多支鉛筆、1000個削鉛筆盒，幫助當地孩童能順利求學。

慈濟醫院4院的醫療團隊，總計52人，同時跨海飛往非洲莫三比克進行義診與關懷，主要是當地受到熱帶氣旋伊代（Idai）的侵襲，讓東非辛巴威、馬拉威、莫三比克發生嚴重災情，慈濟證嚴法師憂心當地災民狀況，號召慈濟人給予受難的非洲災民更多幫助。

台北慈濟醫院備齊10大箱的醫材與兩箱物資，外科器械、婦科衛材、中醫衛材與剪刀、紗布、棉片、注射器、體溫計等醫材，以及6000多支鉛筆、1000個削鉛筆盒，要將台灣滿滿的關心與愛帶到非洲。

台北慈濟醫院副院長張耀仁說，院內提前備好200多公斤的醫材，與義診團一起上飛機運到非洲，希望給予非洲受難的災民醫療幫助。這次醫療團到當地將提供包括看診，甚至是傷口縫合及簡單的手術。耗材會在治療過程中使用，其他醫材器械會視需求，留給當地人醫會使用。

熱帶氣旋伊代（Idai）在3月5日從印度洋登陸南部非洲東岸，帶來了大量雨水，造成辛巴威、馬拉威、莫三比克三個國度淹水災情。