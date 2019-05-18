要政府踹共！網友促加熱菸合法化 將破5千連署門檻

2019-05-18 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



繼「電子菸」之後，市場上出現新商品「加熱式菸品」，儘管加熱菸管理目前仍是灰色地帶，但旅客攜入被查獲就會被海關沒入。有網友日前在爆料公社發起「海關還我（加熱）菸」，不然要聲請國賠，獲得近8000人按讚，引發熱議；網友也提案要求納管合法化，加熱菸管理已成政府燙手山芋。

電子菸含有液態尼古丁成分，衛福部未核准電子菸類產品，若未經藥品查驗登記而擅自製造或輸入，依藥事法規定，可處10年以下有期徒刑，最重1000萬元罰金。

加熱菸的主要成分雖是菸草，但在反菸團體反對下，財政部和衛福部至今不敢依菸酒管理法和菸害防制法放行；海關則比照電子菸禁止入境，或依據國健署公文，以「風險不明」查扣加熱菸，但不用罰款。

最近由於非洲豬瘟，海關加強驗關，導致許多從日、韓購入的加熱菸被海關沒入，引發民怨。網友4月27日在公共政策網路參與平台連署「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，連署發起不到3周，今天將突破5000人附議門檻。依照平台規定，行政機關必須正式聯繫提案人、回應民眾提案。

提案指出，「有鑑於日本、韓國、馬來西亞等國家已合法開放及納入菸品管理， 直到2018年加熱不燃燒菸品已經在43個市場銷售，全球已有500多萬名吸菸者使用。與香菸燃燒時所產生的煙霧相比， 加熱式不燃燒菸品加熱產生的氣霧所含的有害或可能有害物質平均減少約90%至95%，並降低接觸風險。

在台灣非法走私加熱式菸品猖獗，且不少粉絲頁、代購等， 從國外非法攜入，台北關無法可管只能叩關， 提議將加熱式不燃燒菸品納入健康菸捐、列入菸品管理，增加國庫收益。」

去年9月，無黨籍立委趙正宇曾展開菸害防制法修法，盼將「加熱式菸品」開放納管。當時衛福部長陳時中表示，加熱式菸品與紙菸一樣有害，在科學證據尚不明確下，基於防制菸害與維護國民健康的立場，衛福部「全面反對」。

據了解，衛福部、財政部今年初曾會商。財政部日前發出新聞稿表示，此議題涉及菸害防制、國民健康及青少年保護，中央衛生主管機關已數次邀集專家學者及相關單位會商，但目前尚未定案。

台灣相思草人權促進協會理事長朱政騏說，政府應該把納管加熱菸、正面討論，而不是於法無據的「滅菸」、把抽菸無限汙名化，否則政府應該要求菸酒公司關門。