親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南台灣豪雨特報
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

國中會考／寫作測驗考「青銀同居」 北部考生：不難

白髮人送黑髮人 80歲馬如龍慟22歲外孫車禍過世

要政府踹共！網友促加熱菸合法化 將破5千連署門檻

2019-05-18 16:52聯合報 記者林政忠╱即時報導

繼「電子菸」之後，市場上出現新商品「加熱式菸品」，儘管加熱菸管理目前仍是灰色地帶，但旅客攜入被查獲就會被海關沒入。有網友日前在爆料公社發起「海關還我（加熱）菸」，不然要聲請國賠，獲得近8000人按讚，引發熱議；網友也提案要求納管合法化，加熱菸管理已成政府燙手山芋。

電子菸含有液態尼古丁成分，衛福部未核准電子菸類產品，若未經藥品查驗登記而擅自製造或輸入，依藥事法規定，可處10年以下有期徒刑，最重1000萬元罰金。

加熱菸的主要成分雖是菸草，但在反菸團體反對下，財政部和衛福部至今不敢依菸酒管理法和菸害防制法放行；海關則比照電子菸禁止入境，或依據國健署公文，以「風險不明」查扣加熱菸，但不用罰款。

最近由於非洲豬瘟，海關加強驗關，導致許多從日、韓購入的加熱菸被海關沒入，引發民怨。網友4月27日在公共政策網路參與平台連署「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，連署發起不到3周，今天將突破5000人附議門檻。依照平台規定，行政機關必須正式聯繫提案人、回應民眾提案。

提案指出，「有鑑於日本、韓國、馬來西亞等國家已合法開放及納入菸品管理， 直到2018年加熱不燃燒菸品已經在43個市場銷售，全球已有500多萬名吸菸者使用。與香菸燃燒時所產生的煙霧相比， 加熱式不燃燒菸品加熱產生的氣霧所含的有害或可能有害物質平均減少約90%至95%，並降低接觸風險。

在台灣非法走私加熱式菸品猖獗，且不少粉絲頁、代購等， 從國外非法攜入，台北關無法可管只能叩關， 提議將加熱式不燃燒菸品納入健康菸捐、列入菸品管理，增加國庫收益。」

去年9月，無黨籍立委趙正宇曾展開菸害防制法修法，盼將「加熱式菸品」開放納管。當時衛福部長陳時中表示，加熱式菸品與紙菸一樣有害，在科學證據尚不明確下，基於防制菸害與維護國民健康的立場，衛福部「全面反對」。

據了解，衛福部、財政部今年初曾會商。財政部日前發出新聞稿表示，此議題涉及菸害防制、國民健康及青少年保護，中央衛生主管機關已數次邀集專家學者及相關單位會商，但目前尚未定案。

台灣相思草人權促進協會理事長朱政騏說，政府應該把納管加熱菸、正面討論，而不是於法無據的「滅菸」、把抽菸無限汙名化，否則政府應該要求菸酒公司關門。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

防範非洲豬瘟，海關查緝趨嚴。記者林政忠／攝影
防範非洲豬瘟，海關查緝趨嚴。記者林政忠／攝影
分享
防範非洲豬瘟，海關查緝趨嚴，機場經常大排長龍。記者林政忠／攝影
防範非洲豬瘟，海關查緝趨嚴，機場經常大排長龍。記者林政忠／攝影
分享
防範非洲豬瘟，海關查緝趨嚴，機場出境經常大排長龍。部分從日、韓購入的加熱菸也被海...
防範非洲豬瘟，海關查緝趨嚴，機場出境經常大排長龍。部分從日、韓購入的加熱菸也被海關查獲沒入，引發民怨。記者林政忠／攝影
分享
網友在公共政策網路參與平台連署「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，今天將...
網友在公共政策網路參與平台連署「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，今天將突破5000人附議門檻。 圖／截自公共政策網路參與平台
分享

海關衛福部電子菸

相關新聞

打臉遠航！品保協會：數百旅客無位回台 下週會再停飛日韓

2019-05-18 15:18

遠航停飛長灘島、巴拉望 滯留逾300旅客僅一半回得來

2019-05-18 15:25

「科博館」躍上天際！首顆以台灣博物館命名的小行星

2019-05-18 16:46

因器捐得到第二人生 阿嬤每天都要說：要帶你出門了喔

2019-05-18 16:31

我想喝一口乾淨的水 一張照片道盡越南孩童心聲

2019-05-18 16:05

亞東醫院懷恩節活動 器捐家屬：讓受贈者活出生命價值

2019-05-18 16:01

賞星月、聽爵士樂 政大今晚首次舉辦星空音樂會

2019-05-18 15:38

這病太恐怖 他小便竟尿出綠色菜渣

2019-05-18 13:52

逢甲南洋美食節來了！一次吃遍全球50大必吃美食

2019-05-18 13:49

麗寶樂園義大利購物節 4道義式精典美食期間限定

2019-05-18 13:46

端午粽大玩創意 啊嘶～愈吃愈銷魂

2019-05-18 13:42

下周轉涼有豪雨 北台灣下探19度

2019-05-18 13:30

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 13:21

看漫畫駝背拄手杖老人 治療師凍未條：是手杖太短啦！

2019-05-18 13:07

掌握5招 高顏值野餐讓照片美美的

2019-05-18 13:01

取消航班旅行業跳腳 遠航：飛時計算與主管機關有出入

2019-05-18 12:53

台鐵辦「軌道經濟與城市發展」論壇 免費報名

2019-05-18 12:37

有旅行業昨才知航班取消 民航局：上月就請遠航調整

2019-05-18 12:16

3歲女兒超貼心「錢包塞好塞滿」 媽媽一看笑翻：該收嗎？

2019-05-18 12:00

和欣客運520起 票價調漲5到20元

2019-05-18 11:55

男性注意！泡溫泉、穿緊身運動服 竟潛藏精蟲殺機

2019-05-18 11:19

遠航砍班：近千名旅客已找到回台機位

2019-05-18 10:58

缺乏篩檢觀念 異性戀愛滋患者易延遲就醫

2019-05-18 10:17

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:15

下周留意豪大雨 北台灣低溫19度

2019-05-18 09:55

遠航砍班 首日上午160名旅客改飛回高雄

2019-05-18 09:30

鄭明典：看到雲團排隊連線 建議今天避走山路

2019-05-18 08:25

吳德榮：梅雨季中小尺度對流 致災威脅不遜滯留鋒

2019-05-18 08:00

別再掉髮了 7種食物遠離禿頂危機

2019-05-18 07:07

國中會考登場 今西半部及東北部仍要防大雨

2019-05-18 05:01

中橫114年復建 估花百億

2019-05-18 00:43

巴拉望、長灘島、峴港 遠航今起暫時停飛3航線

2019-05-18 00:43

健康你我他／居家防潮濕 門窗開關有學問

2019-05-18 00:04

護石虎 路殺預警系統 台三線上路

2019-05-18 00:03

日本腦炎即將進入流行期 今年見首例

2019-05-18 00:00

研究顯示：睡眠呼吸中止症 耳鳴風險高

2019-05-17 23:54

罹患高血壓 三分之一患者不自知

2019-05-17 23:49

科普好健康／大腸鏡變細變短 愈來愈多人不麻醉

2019-05-17 23:43

大膽島漂死豬內臟 驗出非洲豬瘟

2019-05-17 23:38
看更多

熱門文章

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

2019-05-18 12:59

外遇夫趁妻不在家偷抱走神主牌 網友驚呼：慘了！

2019-05-17 18:52

未來一周 這幾天會有大雷雨、北部降10度

2019-05-17 20:15

愛迪達球鞋1000元有找！好市多驚見這款「潮鞋」CP值超高被搶翻

2019-05-18 11:32

受飛時管控 遠航明起暫時取消長灘島等三航線

2019-05-17 20:59

民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20

旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

2019-05-18 14:47

天氣即時預報：新竹以南 間歇雷雨至中午

2019-05-18 06:55

網紅名貓「臭臉貓」去當天使了

2019-05-17 18:42

豪雨強雷來襲 桃園一度3萬戶停電

2019-05-17 20:05

打臉遠航！品保協會：數百旅客無位回台 下週會再停飛日韓

2019-05-18 15:18

修杰楷讚「同婚法通過太棒」！從小這樣教咘咘、Bo妞

2019-05-17 20:20

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 13:21

氣象局最新豪雨特報 範圍從中南部擴大到竹苗

2019-05-18 09:01

台中、南投大雷雨 凌霄日累積雨量逾300毫米

2019-05-18 13:01

鄭明典：看到雲團排隊連線 建議今天避走山路

2019-05-18 08:25

別再掉髮了 7種食物遠離禿頂危機

2019-05-18 07:07

國父紀念館原來長這樣 ! 王大閎紀念特展揭密

2019-05-17 22:57

台北珍珠芋頭控必看 IG浮誇系排隊刨冰「春美」入夏怒吃一波

2019-05-17 17:52

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:15

吳德榮：梅雨季中小尺度對流 致災威脅不遜滯留鋒

2019-05-18 08:00

產婦快生了還在等吉時 醫師：這樣的皇帝命不要也罷

2019-05-17 19:28

大雷雨今炸北台灣 閃電狂閃24.5萬次

2019-05-17 21:55

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

取消航班旅行業跳腳 遠航：飛時計算與主管機關有出入

2019-05-18 12:53

今明會考熱到33度 小心雷雨偷襲

2019-05-18 00:43

巴拉望、長灘島、峴港 遠航今起暫時停飛3航線

2019-05-18 00:43

好吃到會牽絲！雞蛋糕老闆娘太正 網友：我天天吃雞蛋糕

2019-05-18 13:33

每日星座運勢／雙魚身心放鬆有助靈感 財運異性緣佳

2019-05-18 00:00

豪雨特報範圍擴大！ 全台17縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-18 10:46

中橫114年復建 估花百億

2019-05-18 00:43

遠航砍班 首日上午160名旅客改飛回高雄

2019-05-18 09:30

有旅行業昨才知航班取消 民航局：上月就請遠航調整

2019-05-18 12:16

台北東區澎湃系海鮮丼飯「魚君」搶進信義區 5月底前三人同行一人免費快揪伴

2019-05-17 20:48

台中南投大雷雨！ 持續時間至下午1時30分

2019-05-18 12:46

昨天北台灣遭雨炸 今天南投、嘉義累積雨量已破百毫米

2019-05-18 09:27

國中會考登場 今西半部及東北部仍要防大雨

2019-05-18 05:01

遠航停飛長灘島、巴拉望 滯留逾300旅客僅一半回得來

2019-05-18 15:25

遠航砍班：近千名旅客已找到回台機位

2019-05-18 10:58

隋棠、許路兒穿Chloé運動鞋有夠正 好啊都給妳們美就好啦

2019-05-17 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top