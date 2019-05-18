「科博館」躍上天際！首顆以台灣博物館命名的小行星

2019-05-18 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



今天是「國際博物館日」，中央大學、國立自然科學博物館共同發表將鹿林天文台發現的第207655號小行星命名「科博館（Kerboguan）」。館長孫維新說，這是「正港」的科普之光，「科博館星」成首顆以台灣博物館命名的小行星，今天運行到雙子座。

「小行星」是目前各類天體中唯一可由發現者命名並得到世界公認的天體。觀測者發現小行星後，需先通報國際小行星中心（Minor Planet Center，MPC），經初步確認後，按發現時的年份與順序配予「暫時編號」。

中央大學表示，「科博館」小行星2007年7月25日由鹿林天文台林啟生、加州理工學院博士葉泉志發現，大小約在1-3公里之間；「科博館」繞行太陽一圈的軌道週期3.45年，離太陽最近是2.7億公里、最遠時4.1億公里。

館長孫維新說，當小行星至少4次在回歸中被觀測到，軌道又可精確測定時，它才會得到一個「永久編號」，一旦取得發現者就擁小行星的命名權，名稱必須經過國際天文學聯合會（IAU）的小天體命名委員會（CSBN）審查通過並公告生效，所以從發現到命名確認需要好幾年。

中央大學指出，目前台灣命名的小行星約50顆，比較特別的名字有「雲門」、「慈濟」、「李國鼎」、「陳樹菊」；地名部分，2014年有編號171381「台北小行星」、2015年鹿林天文台研究員林啟生發現編號300892小行星並取名「台中」。

「科博館」是首次以台灣的博物館命名的小行星，剛好在「國際博物館日」發表，別具意義！

科博館長「孫維新」也是小行星，它在2006年11月12日鹿林天文台研究員林宏欽、葉泉志所發現，繞行太陽一圈3.76年，離太陽最近3.1億公里，最遠時為4.2億公里，目前運行到巨蟹座。