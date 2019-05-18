因器捐得到第二人生 阿嬤每天都要說：要帶你出門了喔

2019-05-18 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



捐贈者家屬拿著永生花燈與器官協調師合照。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 亞東醫院將每年5月的第3個星期六訂為「感恩節」器官捐贈追思活動，今天邀請了200多名器官捐贈者家屬及受贈者，除了分享心路歷程，活動最後由受贈者將永生花燈獻給現場的捐贈者家屬，象徵無限的感謝與祝福。

66歲黃姓阿嬤說，她因為瓣膜剝落導致心臟衰竭，醫生告訴她，她的心跳跳動越來越無力，不適合動手術，必須要接受器官移植才能活下來，「等待的過程我非常非常緊張、焦慮」，但幸運的是，經過配對後，黃姓阿嬤在2周就等到心臟。

阿嬤說，捐贈者是一名28歲，因為車禍去世的年輕男生，她除了很感謝醫生外，現在每天出門來醫院做志工前，都會摸著胸口，在心裡對這個男生說：「我們要出門去做志工了喔、要帶你一起出門囉。」

黃姓阿嬤表示，自己是亞東醫院器捐小組人員之一，每個月都會參加宣導器官捐贈的活動，希望有更多人可以一起響應，在參與過程中，她也發現女生簽器捐的比例比男生高，通常是年輕男生簽的比例較高，年紀較大的都會思考許久，或是有自己的考量所以不簽。

另外一名51歲黃小姐說，當初因為腰痛、發燒，來亞東醫院檢查時發現罹患肝癌，她聽到的時候，非常驚訝，自己沒有A、B、C肝，不菸不酒，生活作息正常，卻得到這種病，黃小姐心裡想「老天爺在跟我開玩笑嗎？」

得知罹癌的時候，黃小姐心裡非常害怕，後來因為副院長仔細解說病情，告知該怎麼處理，也一再鼓勵，讓她比較放心，但在後面的療程中，仍無法控制癌症，醫院建議她做器官移植，與家人討論後，由弟弟捐肝給她，讓黃小姐重獲新生。