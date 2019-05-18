我想喝一口乾淨的水 一張照片道盡越南孩童心聲

2019-05-18 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



去年一項越南非官方研究數據顯示，僅六成受訪者家中有飲用自來水，四成受訪者家中仍飲用不乾淨的水源。家扶基金會本月17至26日於台北萬華剝皮寮歷史街區167至171展間舉辦「漣漪：一張照片，一個故事」攝影展。家扶基金會駐越南專員黃雅歌展出她拍下的照片，呈現當地女孩用黃濁般的水在洗衣服及清潔家裡。

黃雅歌說，在越南，雖然有部分郊區設有水塔，但需要付費給自來水公司（裝設水管、每月水費等）。因收入有限，大多數居民寧願取用免費的山泉水，以避免家中有額外的開支。小女孩以黃濁般的水清洗衣服的照片，真實反映越南的生活樣貌。

家扶基金會表示，該展展出2004年至今，家扶在各地的工作夥伴與孩子們拍攝的70張珍貴照片，這些鏡頭下的影像反映了當地文化、民情、生活態度與樣貌，邀請社會大眾一同了解在台深耕將近70年的家扶，如何帶著台灣經驗結合當地民情，在世界各地投入專業價值與服務。

另一張拍攝於越南的作品，反映當地女孩想上學的心願。照片中的越南女孩，10歲就要下田工作、養家糊口，15歲準備步入婚姻、成為人妻，22歲已休學也是3個孩子的媽。家扶基金會說，越南女孩深受當地文化及價值觀影響，認為女孩是未來夫家的勞動人口，為什麼需要投資教育在她身上？甚至是男孩，如果他有能力工作，成為家中的一個收入來源，為什麼要讓他念書變成家中的支出？

家扶基金會說，本展多張照片呈現孩子們拿到由家扶贊助的書包後，內心相當雀躍，希望能一直背著這新書包去上學。但真實情況是，這些生活在貧窮線下的家庭，每日的支出就是主要壓力來源，一旦繳不出來時，更不用說要給予孩子們的教育費，全家的生活和安全直接受到衝擊。教育資源的缺乏及不足，孩子上學的路真的很難。