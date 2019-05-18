亞東醫院懷恩節活動 器捐家屬：讓受贈者活出生命價值

2019-05-18 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



亞東醫院今天在新院區14樓國際會議廳舉辦2019年懷恩節器官捐贈追思紀念活動「愛一直存在」，邀請器官捐贈者家屬上台分享心路歷程。亞東希望藉由活動分享，讓民眾響應器官捐贈，能有更多的受贈者可以延續生命。

45歲的劉小姐上台分享家人捐贈器官的心路歷程。她說，父母去年罹癌相繼離世，父親在前年確診鼻咽癌四期，無法動刀，因為父親沒有開刀的經驗，就跟父親提議，「如果死了，爸爸很適合當大體老師」，父親也很認同她說的話，也說當大體老師「可以給學生做研究呢！」

劉爸爸在去年4月因為急性肺炎呼吸衰竭病逝，去世前一天，他簽下了器官捐贈同意書，將眼角膜捐給需要的人，大體則捐出去、讓學生研究。

後來，劉媽媽因為身體不舒服住院，診斷為卵巢癌，在癌症擴散前將卵巢與子宮切除，在去年8月離世，同樣也簽下器官捐贈，捐出眼角膜。

劉小姐說，家中15歲的兒子在國小5年級時，因為聽到器官捐贈宣導活動，回家問她：「如果自己出了意外、快死了，媽媽是否會讓我捐贈器官？」，她說當然會、非常贊成，能做多少就做多少，也拿出自己的器官捐贈卡給兒子看。劉小姐在21歲時就簽下器官捐贈卡，去年才知道這張卡已經沒有效用，特別再簽一張新的，也與醫生確認是否有註記。

「平安健康這4個簡單的字，只有經過生命的脆弱跟人生無常的人，會覺得珍貴，而且得之不易。」劉小姐表示，自己前天做了免費乳房篩檢，發現自己有中度惡性腫瘤，明天需要去作切片檢查，有罹癌的可能性，她也和現場的人說，要用樂觀的心情去面對。