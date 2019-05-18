賞星月、聽爵士樂 政大今晚首次舉辦星空音樂會

2019-05-18 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



政大建校邁入第92年，為了迎接520校慶，校方舉辦一系列慶祝活動，並首度策劃「星空音樂會」，選在政大後山大草原上開唱。

政大校長郭明政表示，政大校園廣闊，是全國少有的「山城型大學城」，但鮮少有人去發掘後山之美；他邀請民眾今晚走訪後山，在初夏星空下、青青草原上，享受音樂饗宴，度過不同以往的周末夜晚。

校長郭明政表示，星空音樂會的靈感來自於南投信義鄉的玉山星空音樂會。他不諱言，今年邁入第10屆的玉山星空音樂會，年初傳出因募款不順而暫停一年。為了接續原鄉理念，政大今晚在後山大草原舉辦「星空音樂會」，邀請政大阿卡貝拉社、爵士音樂社、校友合唱團及第35屆金旋獎最佳重唱組合「我走指南路」等團體演出。

政大原住民族學生社團「搭蘆灣社」、原住民重唱組合「黑旋風」以及享譽國際的原住民舞團「原舞者」等，也將帶來原住民族音樂及舞蹈。