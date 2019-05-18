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同志家庭小孩恐被霸凌？學者：跟異性戀家庭沒有不一樣

2019-05-18 15:35聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

立法院昨三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，5月24日以後，同志伴侶就可以登記結婚，但因同婚專法在同志收養部分僅限定繼親收養，允許一方可收養他方的「親生子女」，將共同收養排除在外，台灣同志家庭權益促進會就指出，恐造成許多同志家庭被迫變成法律上的「跛腳單親」，侵害孩子最佳利益。此外，由於部分人對同志生養孩子有所擔憂，學者明確指出，同志家庭小孩的身心發展、情緒行為或人際關係表現，都跟異性戀家庭小孩無明顯差異。

台灣同志家庭權益促進會常務理事Amy表示，同婚專法沒有開放共同收養，在實務上恐造成嚴重後果，現行異性戀夫妻若想收養小孩，只要其中一方意願不高，申請收養通常就不會過，因有婚姻關係就必須是共同收養，但現在沒有開放同性伴侶共同收養，等於在法律上只有一方能與收養的孩子建立親權，恐造成跛腳單親，明明有雙親，能擁有雙倍照顧與資源，現在硬生生少了一半，對孩子很不公平。

Amy還說，同志家長要的不只是婚姻，而是他們的孩子可以擁有雙親，每次提到同志家庭 ，就會有人跳出來說孩子可憐，會被同儕霸凌，但她要問的是「到底是誰會霸凌孩子？」如果擔心同志家庭小孩遭受異樣眼光，不該是阻止家長擁有親權，應該是建立友善環境才對，「傷害孩子的從來都不是家長的性傾向，而是反同立委與組織。」

台大心理系教授李怡青指出，根據國外進行的研究整合分析，整體來說，同志家庭的小孩與異性戀家庭小孩在人際關係、親子關係、學業表現、情緒行為上，都沒有無明顯差異，顯見一個孩子的身心發展，與雙親的性傾向、家庭的組成結構沒有直接相關，通常都是因為家庭功能受限所致。

李怡青說，有研究顯示，家長的適任與否，與這對伴侶有沒有準備好當父母親比較有關，當伴侶對於生養育兒考慮周全，就比較能承受親職壓力，而同志生養小孩都不會是平白無故、意外蹦出來，需經過縝密評估規畫，所以較能從小孩權益為出發做考量；而某項英國研究也提及，小孩遭到霸凌的原因很多樣，家庭結構因素反而不突出，同志家庭孩子被霸凌比例也沒有明顯差異。

弘光科技大學通識教育中心助理教授劉安真也說，不管是國外的量化或質性研究，同志家庭出身的小孩的發展沒有不一樣，在這些孩子的主觀認知裡，沒有因雙親是同性戀，就遭受到同儕霸凌。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩則說，幸福盟反對同志生養小孩，不是害怕同志家庭孩子被霸凌，而是擔心專法變相開了後門，讓同志伴侶可以跑到國外透過人工生殖、代理孕母的方式生小孩，等於間接讓同志生小孩合法化，幸福盟不鼓勵同志以非自然的方式創造生命，也認為父母雙方都應跟孩子有血緣關係，避免小孩長大後思考生父、生母是誰。他解釋，不是因為擔心同志家庭小孩被霸凌，才反對同志生小孩，他認為霸凌原因很多種，難以歸納，不見得是同性父母造成的。

學者指出，同志家庭的孩子，在人際與親子關係、情緒行為、課業表現等都跟異性戀家庭孩...
學者指出，同志家庭的孩子，在人際與親子關係、情緒行為、課業表現等都跟異性戀家庭孩子沒有明顯差異。本報資料照片。
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同志收養霸凌

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