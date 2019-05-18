遠航停飛長灘島、巴拉望 滯留逾300旅客僅一半回得來

2019-05-18 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



受民航局飛時管控等影響，遠東航空今天起取消長灘島、峴港、巴拉望等航線航班，不少旅客被迫改搭其他航空公司航班。旅行業品質保障協會今天表示，長灘島目前滯留139名旅客，巴拉望164名旅客，峴港最多有483名；其中峴港旅客已經全數找到機位，巴拉望跟長灘島機位太滿，只有一半旅客可以返台，還要繼續處理，不像遠航所說全數簽轉完畢。

品保協會副理事長黃文卿說，每張簽轉回來的機票都是1萬多元，總共有500萬至600萬損失，這些都是國際熱門旅遊景點，食宿、住宿費都付出很多訂金，若停飛擴大，暑假將面臨很大考驗，預計損失上億元，今天已經接到上百名旅客取消行程。

黃文卿說，遠航自稱被限制飛航時數，但是民航局應該早就知道遠航航班超過1350個小時，還放任不管，導致消費者跟業者難以因應。消費者取消行程也會影響自身權益，因為旅行社會扣除必要費用才退錢。

黃文卿說，根據遠航目前飛航時數1350小時計算，有業者指出下星期日韓飛得出去飛不回來，日韓若是停飛，預計影響上千人，希望民航局盡快介入。

品冠國際旅行社協理向建倫表示，巴拉望、長灘島明後天旅客總計有300多位，目前只能處理一半機位數，昨天處理到半夜，尋求他航簽轉，都不是遠航幫助，是旅行社人工自己一張一張把票KEY出來，每張機票都是一萬多元。如果明後天不能回台，衍生的住宿費用也都要由旅行社墊支，無法跟消費者收取費用，因此300多位旅客估計有600多萬損失。