停飛影響786名乘客！品保協會：遠航下週會再停飛「日本、韓國」

2019-05-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



遠東航空於5月17日傳出自5月18日停飛桃園飛往巴拉望、峴港、長灘島等3條國際航線。遠東航空表示，已經全面協助旅客轉搭其他航班，但是中華民國旅遊業品質保障協會在5月18日舉行記者會打臉遠航，表示還有數百位旅客無機位可回台灣，估計將造成旅行社千萬至上億元的損失。而且估計遠航下週還會「再停飛日本、韓國航線」，客人就算出得去、也回不來。

遠東航空自2018年9月16日開航桃園─峴港，今年1月12日、1月19日則接連開航桃園─長灘、桃園─巴拉望等航線，但在5月18日卻全面停飛此3條航線，造成眾多旅客受到影響。

中華民國旅遊業品質保障協會（以下簡稱：品保協會）表示，本次在長灘島有139名、巴拉望164名，峴港483名遠航乘客受到影響，遠航雖號稱協助轉乘其他航空，但實際上是旅行社熬夜辦理，協助旅客轉搭乘宿霧太平洋、越捷、亞洲航空等其他航空公司，目前仍有一半還未處理完畢，無法確定何時能全數返台。品保協會表示，每名旅客的轉簽成本約1萬元，光機票已造成旅行社數百萬的損失，加上餐宿、交通，以及後續訂位旅客取消等成本，估計會造成業者千萬至上億的業務損失。

遠東航空針對本次停飛，表示是因「飛時控管影響航班調度」。品保協會表示，民航局自2017年3月起對遠東航空的MD航班採飛行總數管制，已掌握遠航的飛行時數，但事前知情卻無所作為，讓遠航在起飛前20小時才通知，造成旅客與旅行社權益受損。

除了巴拉望等3條東南亞航線外，遠航還有濟州島、新潟等日韓航線。品保協會也指出，依照遠航MD機型的飛時計算，預計遠航下週就會停飛日韓航線，旅客恐會面臨「出得去、回不來」的情況。